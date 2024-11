Pour le Black Friday, Darty brade le SSD externe Samsung T5 Evo 2 To à un super prix (-36 %)

Pour toujours avoir vos données mobiles à portée de main, rien ne vaut un SSD externe facile à transporter comme le Samsung T5 Evo 2 To. En plus, pour l’avant-première du Black Friday, il passe à 129,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Avec un SSD portable à vos côtés, vous avez un support pour sauvegarder et protéger vos données à tout moment. En plus, son côté compact fait que vous pouvez le transporter facilement, pour l’utiliser sur votre PC professionnel, si besoin, ou l’emmener en vacances pour vider la mémoire de votre appareil photo à la volée. Tout ça est possible avec le Samsung T5 Evo, un mini SSD que vous retrouvez en promo pour le Black Friday. La version 2 To est actuellement avec 70 euros de réduction chez Darty, d’ailleurs.

Ce qui caractérise le Samsung T5 Evo

Il mesure seulement 40 x 95 x 17 mm pour seulement 102 grammes

Il peut atteindre une vitesse de lecture de 460 Mo/s

Résiste à des chutes de 2 mètres maximum

Alors qu’il est normalement vendu 199,99 euros, le Samsung T5 Evo version 2 To est affiché en ce moment à 129,99 euros chez Darty.

La taille ça ne compte pas

Le Samsung T5 Evo est un SSD avec un format assez atypique, dû à la poignée qui permet de le transporter facilement, ou de l’accrocher quelque part, même si ses dimensions de 40 x 95 x 17 mm le rapproche plus d’une grosse clé USB que d’un vrai disque externe. On pourrait le penser lourd, quand on le voit comme ça, parce qu’en plus, il est robuste puisqu’il résiste aux chocs avec son boitier métallique et caoutchouté. Mais en réalité, il ne pèse que 102 grammes.

Si jamais vous l’emmenez en vadrouille avec vous, il peut résister à une chute de 2 mètres maximum, ce qui représente déjà une belle hauteur. Ici, il s’agit de la version avec 2 To de stockage, de quoi ranger des fichiers volumineux et les mettre à l’abri. Si jamais, vous pouvez même le brancher sur votre PS5 ou votre Xbox Series pour stocker des jeux.

De bonnes vitesses de transfert

Au niveau des performances, si vous avez le port USB 3.2 Gen2 qui va bien, vous pouvez atteindre jusqu’à 460 Mo/s en vitesse de transfert. Donc la sauvegarde des fichiers est très rapide, et si vous l’utilisez pour les jeux comme on l’a dit plus haut, vous avez des chances de réduire les temps de chargement. Vos données stockées sont en plus protégées avec la technologie Dynamic Thermal Guard qui contrôle sa chaleur même quand il tourne à plein régime.

Vous retrouvez le logiciel Samsung Magician préinstallé sur l’appareil, pour gérer le stockage et optimiser son fonctionnement, mettre à jour le firmware, etc. Bref, un produit bien complet, même si, petit bémol, une petite partie du stockage de base (environ 700 Mo) est occupé par la partie firmware.

Pour trouver le SSD portable, ou même le HDD, qui correspond à ce dont vous avez besoin, il y a un guide comparatif dédié à ces appareils disponible juste ici.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.