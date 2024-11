Ce SSD portable Corsair 2 To est bradé à -33 % pour le Black Friday sur Amazon

Si vous êtes du genre à beaucoup bouger avec votre ordinateur portable et que vous aimez bien avoir toutes vos données avec vous, ce SSD portable Corsair EX100U de 2 To en promo à 149,99 euros chez Amazon devrait vous parler.

Le Corsair EX100U 2 To est un SSD externe que vous branchez en USB-C sur tous vos appareils : un PC, une console, une TV pour lire les données… Les utilisations sont aussi nombreuses et variées qu’il y a d’utilisateurs, mais c’est toujours pratique d’avoir vos fichiers et données toujours sur vous. Ou tout simplement un support pour récupérer des dossiers peu importe où vous êtes. Le tout rapidement, puisqu’il s’agit d’un SSD qui peut atteindre une vitesse max de 1600 Mo/s en lecture séquentielle. Vous le retrouvez, pour le Black Friday, avec 25 % de réduction.

Les points forts du Corsair EX100U 2 To

Le boitier en aluminium est résistant, parfait pour voyager

Les débits USB-C sont bons pour un SSD portable

Il est compact et facile à transporter, en plus d’être léger

Quand ce n’est pas le Black Friday, le Corsair EX100U de 2 To est vendu chez Amazon à 222,55 euros. Sur le site de la marque, il est affiché à 199,99 euros. Mais sur le site marchand, pendant les promos, il est à 149,99 euros.

Un SSD USB-C externe qui se glisse dans la poche

Le Corsair EX100U affiche un design minimaliste et une compacité remarquable, mesurant seulement 7,9 x 3,7 cm pour 22 grammes. Cette taille réduite en fait l’un des SSD les plus pratiques à transporter, pouvant aisément se glisser dans une poche ou un sac. Son boîtier en aluminium, au-delà de son aspect sobre, assure une bonne dissipation thermique et une protection solide contre les chocs, garantissant ainsi une durabilité accrue lors de vos déplacements.

Doté de la norme USB 3.2 Gen 2×2, l’EX100U annonce des vitesses allant jusqu’à 1600 Mo/s en lecture et 1500 Mo/s en écriture. Ce qui en fait un modèle redoutablement rapide, surpassant certains concurrents comme le Transcend ESD380C. Cependant, lors de transferts classiques, les vitesses peuvent être plafonnées autour de 1250 Mo/s, limitant son potentiel avec des matériels moins récents.

Un SSD externe peut-être limité par sa connectivité

L’EX100U est doté d’un port USB-C protégé par un cache contre la poussière, pratique pour le transport, et Corsair a inclus deux câbles dans l’emballage : un USB-C/USB-C et un USB-C/USB-A dans l’emballage. Très pratique si vous utilisez du matériel plus ancien dépourvu de ports USB-C, ce qui pourrait limiter la polyvalence de l’appareil.

L’EX100U reste l’un des SSD externes les plus performants du marché, particulièrement sur la rapidité des copies en écriture. Il dépasse largement ses concurrents, affichant une homogénéité rare entre les vitesses de lecture et d’écriture. Ce modèle se révèle donc idéal pour les utilisateurs en quête de performance et de portabilité, bien que les transferts en double flux et les matériels plus anciens puissent restreindre ses capacités maximales.

N’hésitez pas à comparer ce SSD externe avec d’autres modèles en passant par notre guide d’achat dédié. Vous y retrouverez aussi des HDD, moins chers, mais aussi moins rapides.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.