Énorme baisse de prix sur ce SSD externe costaud et généreux pour le Black Friday

Le SSD G-Drive de la marque G-Technology avec 500 Go de stockage subit une belle rĂ©duction de 135 euros pendant le Black Friday, sachant qu’il coĂ»te, de base, 129,99 euros.

SSD externe G-Technology G-Drive 500 Go // Source : Frandroid

La marque G-Technology n’est peut-ĂŞtre pas la plus connue, mais vous la retrouvez vendue sur le site officiel de Western Digital et SanDisk, donc on peut lĂ©gitimement lui faire confiance. Ils ont une certaine expertise sur les supports de stockage, c’est donc tout naturellement que vous retrouvez le SSD G-Drive avec 500 Go d’espace de stockage Ă disposition. Mais le bon plan pendant cette pĂ©riode qui prĂ©cède le Black Friday, c’est d’aller le chercher chez Darty oĂą il passe sous les 40 euros.

Les points forts du G-Drive 500 Go

Une interface USB 3.1 Gen 2 pour des transferts rapides

Il peut atteindre jusqu’Ă 1050 Mo/s en lecture sĂ©quentielle

Il est certifié IP67, résiste aux chutes de 3 m et à une pression de 450 kg

Sur le site de la marque, ou même chez Darty en période hors promotion, vous retrouvez le G-Drive 500 Go à 129,99 euros. Pour le Black November, vous pouvez le commander chez Darty pour seulement 39,99 euros via le site Rakuten.

Solide pour les aventuriers connectés

La première chose qui frappe quand on regarde le G-Drive, qu’il soit avec 500 Go ou autre, c’est son aspect futuriste avec le gros G en façade. Le boitier n’est pas lĂ que pour faire joli et il assure une protection de tous les instants. DĂ©jĂ , il est certifiĂ© IP67, donc il rĂ©siste Ă la poussière mais aussi Ă l’eau, et pas qu’une simple pluie. Il peut mĂŞme subir une lĂ©gère et courte immersion et rester totalement fonctionnel.

Ce n’est pas tout, puisqu’il est aussi rĂ©sistant aux chocs et aux chutes. Il peut tomber d’une hauteur de trois mètres et continuer de fonctionner comme un charme. Enfin, si jamais vous le faites tomber au sol et qu’il se fait marcher dessus (il faut vraiment pas avoir de chance), il peut rĂ©sister Ă une pression de 450 kg. Un produit pour tous les Indiana Jones en herbe, le fouet d’un cĂ´tĂ©, le SSD de l’autre, pour avoir toutes vos donnĂ©es Ă portĂ©e de main.

Une interface USB-C 3.1 Gen 2 pour des débits rapides

Il faut faire attention, la version proposĂ©e en ce moment chez Darty n’est pas la toute dernière, avec une interface 3.2 Gen 2, une vitesse de lecture sĂ©quentielle de 1050 Mo/s et une rĂ©sistance Ă la pression de 900 kg. Ici, il s’agit de la version juste avant, ce qui explique sa promo, mais elle n’est pas en reste : avec son interface UBS-C 3.1 Gen 2, vous atteignez quand mĂŞme la vitesse de transfert respectable de 560 Mo/s.

Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il est compatible avec toutes les plateformes, aussi bien PC que Mac. Et il est livrĂ© avec un adaptateur USB-C et USB-A, pour ĂŞtre utilisĂ© sans avoir Ă repasser Ă la caisse. Donc si vous bougez souvent, que vous aimez avoir certains de vos dossiers et fichiers sous la main ou avoir de quoi vider la mĂ©moire d’un appareil photo, par exemple, c’est l’accessoire idĂ©al. On aurait juste aimĂ©, pour le prix, avoir la version supĂ©rieure.

Si jamais vous souhaitez comparer plusieurs modèles avant de vous décider (mais ne traînez pas trop, le stock va vite partir), vous pouvez consulter notre guide des meilleurs SSD et HDD externes.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.