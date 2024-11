Samsung T7 Shield : la version 1 To de ce SSD super solide est bradée à -55 % pour la Black Friday Week

Le Samsung T7 Shield est un SSD externe en USB-C avec 1 To de stockage que vous retrouvez en promotion avec 95 euros de réduction chez Cdiscount à l’ocassion de la Black Friday Week.

Inoxtag aurait pu l’emmener au sommet de l’Everest. Qui ? Le Samsung T7 Shield, un SSD externe réputé pour sa grande résistance, qui se branche en USB-C sur vos appareils pour faire des copies de vos données, soulager la mémoire, stocker les jeux de vos consoles, etc. En plus, pendant la Black Friday Week, vous pouvez économiser 95 euros sur son prix si vous allez le chercher chez Cdiscount.

Les avantages du Samsung T7 Shield 1 To

Il monte jusqu’à 1050 Mo/s en lecture

Une interface USB 3.2 Gen2 rétrocompatible

Il est compatible avec tous les appareils : PC, Mac, consoles, Android, etc.

Le Samsung T7 Shield 1 To est un bon petit produit que vous retrouvez normalement à 169,99 euros. Grâce à la Black Friday Week chez Cdiscount, il tombe à 89,99 euros et si vous utilisez le code promo 15DES129 dans le panier, il passe même à 74,99 euros.

Vos données les plus précieuses à jamais dans votre poche

Le Samsung T7 Shield 1 To est un petit SSD externe qui mesure seulement 59 x 88 x 13 mm pour 98 grammes. Un format littéralement de poche avec en plus une protection renforcée grâce à son design rugueux et son revêtement extérieur en élastomère qui lui permet de résister à une chute de 3 mètres maximum.

Ajoutez à ça une certification IP65, ce qui signifie qu’il résiste à la poussière, mais aussi à l’eau, et vous comprenez qu’il porte bien son nom de Shield, « bouclier » dans notre belle langue. Un SSD pour vous suivre dans toutes vos aventures, donc, même en conditions extrêmes. Sans compter que les vitesses de lecture et d’écriture font qu’en plus d’être résistant, il est efficace.

Un SSD à brancher sur toutes vos machines

Pour utiliser le Samsung T7 Shield, il suffit d’avoir un port USB disponible. Alors le mieux serait d’utiliser une interface USB 3.2 Gen 2, mais sachez qu’il est rétrocompatible avec les versions plus anciennes. Dans ce cas-là, les vitesses sont adaptées, bien sûr, mais au top de sa forme, il peut afficher jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture.

Cette connectivité universelle fait que vous pouvez le brancher partout : sur votre PC, votre Mac, votre tablette, caméra, appareil photo et même console. C’est super pratique, notamment sur PlayStation 5 où vous pouvez utiliser le T7 Shield pour stocker vos jeux PS4, par exemple, et laisser le SSD interne gérer les jeux PS5. Idem sur Xbox Series, pour libérer un peu de place. Bref, c’est pratique, c’est pas cher, il y a peu de choses à lui reprocher.

Sur le marché depuis 2022, le Samsung T7 Shield a bien évidemment été testé par nos équipes et vous pouvez retrouver sa revue complète dans nos colonnes.

Pour vous aider à trouver le SSD ou HDD externe qu’il vous faut, vous pouvez piocher parmi les meilleurs du moment dans notre guide comparatif.

