Avec ce SSD Lexar Play 2 To, vous pouvez tripler l’espace de stockage de votre PS5 et il est en promo à -30 % pour la Black Friday Week

Si vous possĂ©dez une PlayStation 5, quel que soit son modèle, vous pouvez très facilement ajouter un SSD pour avoir plus de stockage, comme ce Lexar Play 2280 2 To Ă -30 % alors qu’il coĂ»te 199,99 euros.

Lexar Play 2280 2 To // Source : Frandroid

Le Lexar Play 2280 proposĂ© ici est un SSD, c’est-Ă -dire un disque au format 2280 qui est compatible avec les consoles PlayStation 5 de Sony, mais aussi et bien sĂ»r les PC. Ainsi, si vous ĂŞtes en quĂŞte de vitesse et d’espace, il est capable d’allier les deux. Il est d’autant plus intĂ©ressant que pendant la Black Friday Week, chez Fnac, vous pouvez le commander pour 139,99 euros au lieu de 199,99 euros, soit 70 euros de rĂ©duction.

Les points forts du Lexar Play 2280 2 To

Jusqu’Ă 6 500 Mo/s en lecture sur PS5, 7 400 Mo/s sur PC

Le dissipateur thermique, indispensable pour la console de Sony, est déjà en place

Il est dotĂ© d’un cache dynamique HMB et SLC

Quand ce n’est pas la Black Friday Week, le Lexar Play 2280 2 To coĂ»te 199,99 euros. Heureusement, en ce moment, vous pouvez Ă©conomiser pas moins de 70 euros et le commander pour 139,99 euros.

Ouvrez, clipsez, formatez et jouez !

La PlayStation 5 a beau avoir quelques dĂ©fauts, notamment un design clivant, elle a aussi quelques avantages. Parmi eux, la possibilitĂ© de très facilement ajouter un second SSD en son sein, Ă condition qu’il soit compatible, comme ce Lexar Play 2280 To, avec un dissipateur thermique pour assurer son bon fonctionnement. Ă€ la diffĂ©rence des Xbox Series X|S qui prennent en compte uniquement des disques au format propriĂ©taire et dont le prix ne baisse que trop rarement.

Bref, avec ce Lexar Play 2280 2 To entre les mains, l’installation est on ne peut plus simple. Vous soulevez l’une des plaques de la PS5, elles s’enlèvent simplement, car on peut en acheter d’autres couleurs. Vous repĂ©rez la trappe protĂ©gĂ©e par une vis, vous l’enlevez et lĂ , vous n’avez qu’Ă clipser votre nouveau SSD, tout refermer et allumer la console. Après un rapide formatage, il sera utilisable au mĂŞme titre que le SSD de base, mĂŞme plus rapide, et vous pourrez choisir lequel des deux utiliser comme stockage principal.

Un SSD encore plus rapide sur PC

On parle beaucoup de la PS5, mais le Lexar Play 2280 2 To est tout naturellement compatible avec les PC. Mieux encore : il est plus puissant sur PC que sur PS5. Car la console de Sony bride la vitesse de ce SSD Ă 6 500 Mo/s en lecture et Ă©criture sĂ©quentielle. Mais sur ordinateur, il peut grimper jusqu’Ă 7 400 Mo/s en lecture sĂ©quentielle, donc encore plus rapide.

Les avantages sont les mĂŞmes : chargements plus rapides, voire complètement absents, lancement des jeux et des logiciels quasi instantanĂ©s, et bien sĂ»r : 2 To de stockage pour tout mettre. Quand on sait que la PlayStation 5, de base, avait un SSD de 825 Go avec 667 Go utiles (le reste Ă©tant pour l’OS) et que la PS5 Slim promettait 1 To, mais qu’en fait il y avait 848 Go utiles… Finalement, l’utilisation d’un SSD comme celui-ci est quasi-indispensable.

Que ce soit pour votre PC ou pour votre PS5, si vous cherchez un SSD pour un petit boost de puissance et de stockage, vous pouvez trouver le modèle qui vous correspond dans le guide d’achat comparatif dĂ©diĂ©.

