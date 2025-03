On est monté à bord du Kia PV5, une voiture électrique ultra pratique qui veut ressusciter le Renault Espace

Les nouvelles voitures électriques de Kia (EV4, EV2 Concept) ont fait les grandes lignes de l’EV Day organisé par la marque, mais une troisième nouveauté était présente : le PV5. Cet utilitaire électrique a pourtant plus d’un tour dans son sac, avec une plateforme dédiée, des configurations étendues et même des écrans signés Google. Nous sommes partis à sa rencontre.

Kia PV5 // Source : Kia

S’ils font rarement les grands titres, les utilitaires aussi se mettent à l’électrique. Le plus médiatisé d’entre eux s’avère probablement être le Volkswagen ID. Buzz, mais Ford, Renault ou encore Mercedes-Benz ont également une stratégie autour des utilitaires électriques.

Un petit monde auquel vient se greffer Kia avec son PV5, un van électrique novateur à bien des niveaux. En parallèle de la présentation de l’EV4 et de l’EV2 Concept, nous avons pu approcher deux versions de cet utilitaire électrique.

Extérieur : non, ce n’est pas un concept

Si les utilitaires ont souvent paru avoir échappé aux bureaux de design, ces dernières années ont vu une véritable révolution stylistique de cette catégorie, avec des designs modernes et souvent en lien avec les voitures particulières des gammes.

Kia PV5 // Source : Kia

Ce Kia PV5 ne fait pas exception à la règle, avec un style bien à lui. La première chose qui saute aux yeux, c’est la signature lumineuse verticale, très en hauteur, qui lui donnent un regard unique – les « vrais » projecteurs se cachent dans le bouclier. L’arrière est bien plus fonctionnel, avec des portes battantes ou un hayon selon les versions, encadrées par des feux verticaux, dont la signature lumineuse en crochets fait écho aux dernières voitures de la marque.

Le traitement bicolore de la carrosserie se repose sur les surfaces vitrées latérales, qui descendent très bas, pour un effet extrêmement moderne – bien aidé par les teintes originales pour un utilitaire : la version « Passenger » propose ainsi du vert, du bleu, et même un gris mat pour le marché coréen. Les teintes plus classiques seront évidemment de la partie.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Avec ses 4,69 m de long pour 1,89 m de large, le Kia PV5 se positionne face aux VW ID. Buzz « court », Renault Trafic et autres Citroën Jumpy.

Habitacle : à la carte

La praticité avant tout

Évidemment, le Kia PV5 n’oublie pas ses racines de véhicule utilitaire, et l’habitacle en est une bonne preuve. Ce qui ne signifie pas que toute notion de design a été abandonnée au profit des aspects pratiques ; la planche de bord reprend ainsi des idées des Kia électriques, comme les commandes au volant ou le commodo de sélection des rapports.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Notons aussi des couleurs assez vives, comme l’ambiance caramel de la version présentée – cette ambiance, couplée au matelassage des sièges et au côté « sofa » de la banquette, a d’ailleurs des faux airs de Citroën.

On conserve cependant les bonnes idées des utilitaires, notamment au niveau des rangements omniprésents. Trappes dans le plancher, espace derrière le volant avec prise USB, tiroir en bas de la planche de bord, vide-poches dans les contre-portes, chargeur à induction… On ne sait plus où donner de la tête.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Ce n’est évidemment rien face au volume de coffre de cette version 5 places – si Kia ne communique pas de chiffre particulier, on se doute bien que les départs en vacances ne seront qu’une formalité.

Différentes configurations

D’autres configurations sont possibles, comme l’installation d’une troisième rangée, où même l’installation d’un fauteuil roulant pour les personnes à mobilité réduite. Dans ce cas, une rampe d’accès latérale est incluse, de même qu’un système de fixation du fauteuil. Très bien vu.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Dans cette configuration « 5 places », nous avons été surpris par un point : la banquette est implantée plus bas que les sièges avant, grevant la visibilité. Les passagers pourront toutefois se consoler par un espace monstre à tous les niveaux, de même que les généreuses vitres latérales, dont une partie peut coulisser pour s’aérer.

Kia PV5 // Source : Kia

Ah, et les versions utilitaires sont évidemment de la partie. Selon la configuration, Kia annonce que son PV5 peut embarquer jusqu’à 5,1 m³ de chargement, mais l’absence de plancher plat étonne – il s’agit généralement d’une fonctionnalité classique, facilitant le chargement. Interrogé sur le sujet, Kia nous a précisé que des accessoires seraient disponibles pour obtenir un plancher plat, de quoi embarquer 2 euro palettes.

Des écrans sous Android

Autre sujet sur lequel les utilitaires ont progressé à pas de géant : l’infodivertissement et la connectivité. Ici aussi, le Kia PV5 en est une bonne preuve, puisque les écrans (7 pouces pour le conducteur, 12,9 pouces au centre) fonctionnent sous… Android Automotive, comme chez Renault, Volvo ou même Porsche.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Quelques minutes passées à naviguer dans les menus nous a permis de découvrir une interface plutôt moderne et complète, avec un menu dédié à la partie électrique (toujours utile pour les réglages) et une navigation connectée. Le software, encore en cours de développement, nous a paru assez fluide, incluant même un planificateur d’itinéraire pour les longs trajets.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Ce partenariat permet en outre une connectivité de bon niveau, avec un app store et des mises à jour à distance (OTA) assez profondes, pouvant améliorer les performances de l’électronique de puissance ou de la gestion de la batterie sans passer par l’atelier.

La fonction Digital Key 2.0 permet de déverrouiller son PV5 directement depuis son smartphone, avec un mélange de NFC, de Bluetooth Low Energy et Ultra-Wideband.

Fiche technique : le premier d’une ère

Une plateforme dédiée

L’innovation la plus marquante de ce PV5 est peut-être celle qui se voit le moins : sa plateforme. L’utilitaire électrique inaugure en effet la « E-GMP.S » (Electric-Global Modular Plateform for

Service), une plateforme dédiée aux utilitaires de Kia, regroupés sous l’acronyme PBV (Platform Beyond Vehicle).

Kia PV5 // Source : Kia

Beaucoup de mots compliqués pour une toute nouvelle façon de créer une voiture. Au centre de l’attention : la standardisation maximale des éléments techniques (moteur, batterie, etc) et une fabrication « modulaire ». En d’autres termes, greffer des éléments spécifiques sur une base identique selon les souhaits des clients, tout en rationalisant le développement et donc réduire les coûts.

Trois batteries, un moteur

Cette standardisation se retrouve dans la fiche technique, puisque tous les Kia PV5 seront motorisés par un seul bloc de 120 ch, placé à l’avant. Il sera alimenté par trois tailles de batterie au choix : deux NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 51,5 ou 71,2 kWh, accompagnées d’une LFP (lithium – fer – phosphate) de 43,3 kWh pour la version Fourgon uniquement.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Ces batteries sont au format « cell-to-pack », supprimant les modules. Cela permet d’augmenter la densité énergétique, mais peut pénaliser la réparabilité du pack. De quoi promettre jusqu’à 400 km d’autonomie avec la plus grande batterie, ainsi qu’une recharge de 10 à 80 % en 30 minutes.

Toujours côté recharge, une fonctionnalité V2L (vehicle to load) est prévue, de quoi alimenter des appareils électroniques depuis la batterie de traction – utile en chantier, par exemple.

Rendez-vous en fin d’année

En revanche, aucune idée de la tarification de ce PV5. Kia se contente d’annoncer des précommandes « au premier semestre 2025 », date à laquelle nous devrions en savoir plus.

Kia PV5 // Source : Kia

La commercialisation de cet utilitaire aura lieu « au second semestre » en Europe, et rejoindra donc tous ses concurrents cités plus haut.