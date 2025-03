On a vu la future voiture électrique de Kia qui veut concurrencer la Renault 4 E-Tech : l’EV2 Concept

Kia a profité de son EV Day pour dévoiler ses nouvelles voitures électriques. Outre les EV4 et PV5 de série, la marque en a également profité pour dévoiler l’EV2 Concept, avant-goût d’un petit SUV électrique. Si cette rivale de la Renault 4 E-Tech n’arrivera sur le marché qu’en 2026, nous avons déjà pu approcher son concept-car.

Kia EV2 Concept // Source : Lennen Descamps pour Frandroid

Les segments supérieurs (grands SUV, berlines surpuissantes, etc) ont occupé la majorité des lancements de voitures électriques ces dernières années, mais le courant actuel semble préférer les petits modèles, plus abordables.

Les annonces sont légion, et le segment des modèles entre 25 000 et 30 000 euros se remplit de jour en jour. BYD, Ford, Renault, Citroën… Tout le monde veut sa part du gâteau, Kia y compris : l’EV2 sera là pour ça.

Reste qu’il n’arrivera qu’en 2026. Pour nous faire patienter, Kia vient de présenter un avant-goût à son EV Day, en compagnie des EV4 et PV5 de série. Baptisé EV2 Concept, il dévoile les grandes lignes du petit SUV électrique à venir, concurrent direct des Renault 4 E-Tech, BYD Atto 2 et autres Peugeot E-2008. Nous sommes partis à sa rencontre.

Extérieur : un mini-EV9

Teinte bleue satinée, jantes de 20 pouces, phares sans vitres… Pas de doute, ce Kia EV2 Concept mérite bien son appellation. Reste qu’on a déjà vu largement plus abstrait, et cette maquette semble au final bien proche de la version de série.

Kia EV2 Concept // Source : Kia

De fait, on arrive assez facilement à percevoir les volontés des designers. Bien sûr, les impondérables du design Kia sont là, notamment dans la calandre « Tiger Face », les phares verticaux ou l’enchevêtrement de galbes et d’arêtes vives. L’inspiration de son (très) grand frère, l’EV9, est évidente.

Le profil, carré et robuste, répond aux codes des SUV : la calandre et le hayon sont quasi-verticaux, auxquels répondent un capot et un pavillon presque horizontaux. Les passages de roue, en plastique, sont très enveloppants.

Kia EV2 Concept // Source : Kia

En parlant de hayon, celui-ci englobe quasiment toute la face arrière, à l’image d’un réfrigérateur Smeg, reléguant les optiques à ses extrémités. S’il est repris en série, il laisse espérer une ouverture aussi large que pratique – toujours utile pour une voiture du quotidien.

Après avoir tourné autour, il nous a semblé que le design Kia, appelé « Opposites United », avait atteint une forme de maturité sur cet EV2 Concept. Loin des silhouettes quelque peu tarabiscotées des voitures de série, ce concept-car offre une agréable balance entre maîtrise et originalité.

Kia EV2 Concept // Source : Kia

Comme tout concept, la quasi absence de contraintes techniques offre aux designers une liberté introuvable dans une production de grande série, mais espérons que le « vrai » EV2 soit aussi réussi et rafraîchissant que cet avant-goût.

Habitacle : lâchez les chevaux

L’habitacle de l’EV2 Concept, dans un sens, est plus attendu. Une affirmation a priori paradoxale, vu l’impossibilité de retrouver 99 % des éléments dans l’EV2 de série, mais plutôt parce qu’on a l’impression que les designers ont coché toutes les cases de ce qu’on attend d’un intérieur de concept.

Kia EV2 Concept // Source : Lennen Descamps pour Frandroid

Les portes antagonistes sans montant central, permettant de présenter l’habitacle le plus largement possible ? Check. Les matériaux recyclés/bio-sourcés (ici, à base de champignons sur les contre-portes et dans les accoudoirs, et de chutes de cuir sur la planche de bord) ? Check. L’immense toit vitré ? Check. La démarcation entre l’avant et l’arrière d’un point de vue couleurs et matières ? Check. Une planche de bord réduite à sa plus simple expression ? Check. Les sièges bizarres ? Check.

Kia EV2 Concept // Source : Kia

Si vous ne nous croyez pas, reprenez cette liste et appliquez-là à l’Alpine A390_β. Certes, le traitement est radicalement différent, mais vous nous en direz des nouvelles.

Ceci dit, ne boudons pas notre plaisir devant cette proposition. Les designers nous ont expliqué vouloir recréer un « pique-nique dans la ville ». Profitant de l’intérêt limité de la banquette arrière dans ce genre de véhicules, l’assise de cette dernière peut se relever, de quoi coulisser la banquette avant (d’un seul tenant) jusqu’au fond.

Kia EV2 Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Kia EV2 Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Ca ne s’arrête pas là : en ouvrant la porte, on peut faire apparaître un tiroir, qui se déploie et pour offrir un strapontin. Vous en voulez plus ? Les coussins des dossiers sont amovibles, de même que les haut-parleurs sur les contre-portes. Parfait pour un vrai pique-nique, cette fois-ci dans la nature.

Evidemment, la quasi-totalité de l’habitacle de l’EV2 Concept ne passera pas l’épreuve de la grande série. Néanmoins, on croit reconnaître la dalle 30 pouces des dernières Kia (dont l’EV4) sur la planche de bord. Pour rappel, elle est constituée de trois écrans : deux de 12,3 pouces (un pour le conducteur, l’autre au centre) prenant en sandwich un troisième de 5,3 pouces, dédié aux réglages de la climatisation. Pour le reste, il faudra être patient.

Une fiche technique encore bien mystérieuse, une sortie en 2026

Autre sujet sur lequel Kia reste bien discret : les caractéristiques technique de l’EV2 de série. Reste que de précédentes annonces, notamment lors de la présentation des résultats 2024, nous font croire que la plateforme E-GMP maison, dédiée aux voitures électriques, sera de la partie.

Kia EV2 Concept // Source : Kia

Voilà qui différenciera cette Kia EV2 du Hyundai Inster, qui doit se contenter d’une plateforme multi-énergie – n’oublions pas que le petit Hyundai existe en version thermique en Corée. Cette plateforme pourrait toutefois se retrouver sur le Kia EV1, annoncé vers 2027 et aux alentours des 25 000 euros.

Pour cet EV2, les designers nous ont soufflé une longueur d’environ 4 mètres, tandis qu’un ticket d’entrée aux alentours des 30 000 euros est à prévoir, avec un lancement début 2026. Précision importante : il sortirait de l’usine de Zilina, en Slovaquie, de quoi profiter du bonus écologique.

Kia EV2 Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Voilà de quoi le positionner de façon tout à fait frontale face à la Renault 4 E-Tech, puisque la française mesure 4,12 m et débute pile sous les 30 000 euros (hors bonus). Le Ford Puma Gen-E (33 990 euros, 4,21 m) ne sera pas loin non plus.

Un peu plus grands (autour des 4,30 m), les BYD Atto 2 et autres Citroën ë-C3 Aircross l’attendront également de pied ferme, sachant que les citadines « traditionnelles » (Peugeot E-208, Fiat Grande Panda, Renault 5 E-Tech), de longueur similaire, ne se laisseront pas faire non plus.

Notre avis : une fraîcheur à conserver

S’il est compliqué d’extrapoler quoi que ce soit de l’habitacle, la ligne de cet EV2 Concept nous a séduit. À la fois pétillant, maîtrisé et valorisant, le style pourrait être un des plus grands avantages de l’EV2 de série.

Kia EV2 Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Et si ce petit SUV électrique reste encore bien mystérieux, les premières informations laissent croire que Kia a bien bossé son sujet, en proposant un offre a priori concurrentielle dans un segment pourtant déjà bien rempli. Rendez-vous dans moins d’un an pour tout savoir à son sujet.