Rivale de la Renault 5 E-Tech, la Kia électrique à moins de 25 000 euros se montre indiscrète

La marque coréenne Kia est actuellement en train de développer son futur EV2, un petit SUV électrique abordable, qui devrait coûter moins de 25 000 euros. Ce dernier rivalisera notamment avec la Renault 5 E-Tech et la Citroën ë-C3.

Depuis quelques mois, on assiste à une importante chute des ventes de voitures électriques en Europe. Les causes sont multiples, mais les prix encore trop élevés restent la principale raison de ce désamour. Et ce alors que le bonus écologique a été supprimé en Allemagne et qu’il a été réduit en France.

Pour de nombreux automobilistes, cette motorisation demeure encore trop onéreuse. Mais cela est toutefois en train de changer, même si le prix moyen a encore tendance à grimper pour certains constructeurs. En plus de la chute du cours du lithium, les marques sont nombreuses à se lancer sur le marché des autos plus abordables, à moins de 25 000 euros. On pense bien évidemment à la Renault 5 E-Tech, qui nous a bluffée durant notre essai ou encore à la Citroën ë-C3.

Un nouveau modèle abordable à venir

Ce n’est pas tout : d’autres constructeurs veulent aussi se lancer sur ce segment, comme Volkswagen avec son ID.2, ainsi que Fiat avec sa Grande Panda que nous avions pu découvrir. C’est aussi le cas des marques coréennes, dont Hyundai avec son Inster. Kia veut aussi avoir le droit à sa part du gâteau. Après avoir levé le voile lors du Mondial de Paris sur son EV3, la firme basée à Séoul s’apprête à lancer un autre modèle encore plus petit, baptisé EV2.

Ce dernier est actuellement en cours de développement et a récemment été aperçu lors de tests routiers par les journalistes du site anglais Autocar. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce petit SUV électrique, qui devrait plus tard être suivi par un EV1 à moins de 20 000 euros comme l’avait annoncé le constructeur. En termes de design, l’EV2 devrait puiser son inspiration dans les lignes de l’EV9 coiffant le catalogue, avec des traits particulièrement anguleux. Les dimensions n’ont pas encore été confirmées, mais elles devraient rester très compactes.

Kia EV3

Le poste de conduite reste aussi bien mystérieux, mais nul doute qu’il devrait aussi se rapprocher de ce que propose le constructeur coréen pour le reste de sa gamme. Ainsi, nous devrions notamment retrouver au moins un combiné d’instrumentation numérique et un écran tactile, qui sera logiquement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Bien sûr, l’habitabilité devrait être assez minime en raison de son gabarit, mais sa silhouette cubique laisse entrevoir une garde au toit plutôt correcte.

Un modèle conçu pour l’Europe

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée sur la fiche technique de ce futur Kia EV2, qui devrait notamment miser sur des batteries LFP (lithium – fer – phosphate), moins onéreuses que la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt). Nous devrions sans doute retrouver des caractéristiques similaires à celles du Hyundai Inster, qui a le droit à deux capacités, à savoir 42 et 47 kWh. Ce qui donne une autonomie comprise entre 327 et 370 kilomètres selon le cycle WLTP. Deux puissances seraient aussi disponibles, soit 97 et 115 chevaux.

Des données qui devraient être partagées avec le petit SUV de Kia, qui reposerait sur la plateforme eK développée par le groupe coréen. Il se murmure aussi qu’une version plus sportive de l’EV2 serait prévue, mais pour le moment, aucune information n’a encore été donnée à ce sujet. Nous devrions logiquement nous attendre à une puissance en hausse, mais aussi à des réglages permettant de rendre le châssis plus affuté. Un peu comme l’Alpine A290 avec la Renault 5 E-Tech ? Sans doute, mais cela reste encore à confirmer.

Conçu pour le marché européen, le Kia EV2 sera produit en Slovaquie, ce qui lui permettra d’être éligible au bonus écologique, qui passera à 3 000 euros l’an prochain en France. Les premières livraisons devraient démarrer à partir de 2026, pour un prix de départ sous la barre des 25 000 euros donc. En parallèle, le constructeur continue de travailler au développement de sa gamme et prépare aussi l’arrivée de son EV4, qui prendra cette fois-ci la forme d’une berline rivale de la Tesla Model 3.