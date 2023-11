Voici la solution de Kia et Hyundai pour réduire le prix des voitures électriques

Le groupe coréen Hyundai (Kia) serait actuellement en train de travailler au développement de ses propres batteries LFP sans cobalt. Le but ? Réduire les coûts de production afin de proposer des voitures électriques plus abordables, mais également de moins dépendre de la Chine.

Comme tous les constructeurs, Kia et Hyundai vont devoir accélérer sur l’électrification au cours des prochaines années. Et à vrai dire, ce n’est pas vraiment un souci, puisque les deux constructeurs, qui font partie du même groupe possèdent déjà une gamme bien étoffée dans leurs catalogues respectifs. On pense bien sûr à la Ioniq 6 ainsi qu’à la Kia EV6, sans parler du nouveau Kona Electric que nous avons récemment pu essayer.

De nouvelles batteries

Du côté de Kia, plusieurs modèles inédits sont également en préparation, dont le petit EV2. Ce dernier prend la forme d’une citadine qui sera située sous la barre des 30 000 euros, afin de rivaliser avec la Volkswagen ID.2 et la Citroën ë-C3, entre autres. Bref, les deux marques coréenne préparent une grande offensive sur l’électrique, avec Tesla en ligne de mire, même si le constructeur américain reste encore très loin devant puisqu’il domine le marché.

Mais pour proposer des voitures à bas prix, encore faut-il réussir à réduire les coûts de production, afin de ne pas devoir trop rogner sur la marge. Certes, la baisse du cours du lithium devrait fortement aider les marques à lancer des modèles plus abordables, alors que cette chute devrait encore se poursuivre. Mais d’autres leviers peuvent également être activés. Et ça, le groupe Hyundai l’a bien compris, comme l’explique un article publié par le site coréen The Korea Herald.

Selon le média, le constructeur a pour projet de produire ses propres batteries LFP (lithium – fer – phosphate) au cours des prochains mois. Pour cela, il ne sera pas seul dans ce projet, puisqu’il a déjà noué des partenariats avec des fabricants d’accumulateurs un peu plus tôt dans l’année. Ces derniers devraient prendre forme d’ici à la fin 2024, mais les détails n’ont pas encore été révélés pour le moment.

Quoi qu’il en soit, le groupe coréen souhaite s’investir de manière active dans le développement de ces batteries, qui seront ensuite implantées dans des voitures compactes de Kia et Hyundai. Les premiers exemplaires devraient voir le jour d’ici à 2025, sans que d’autres informations ne soient données. Ces packs équiperont-ils la future EV2 ? Pour le moment, le mystère reste entier, mais cela serait très probable.

Profiter du bonus ?

Le groupe asiatique souhaite collaborer avec plusieurs entreprises coréennes, petites et grandes comme l’explique un porte-parole. Il pourrait s’agir de LG Energy Solution, Samsung SDI ou encore SK On, alors que rien ne semble encore signé pour le moment. Ce que l’on sait en revanche, c’est que Hyundai veut mettre l’accent sur les batteries LFP et non NMC (nickel – manganèse – phosphate).

En effet, cette technologie est nettement moins onéreuse, ce qui explique pourquoi elle est choisie par Stellantis ainsi que Ford pour réduire le prix de leurs voitures électriques. En contrepartie, elle offre une densité énergétique moins importante. Ce qui signifie que la batterie doit être plus grosse et plus lourde pour afficher une capacité identique (en kWh) à un pack NMC.

C’est pour cela que l’objectif de l’entreprise est d’atteindre une densité de 300 Wh/kg pour ses batteries LFP, ce qui correspond à la valeur de la chimie NMC. Mais ce n’est pas tout, car le groupe Hyundai serait également très intéressé par le développement de ses propres batteries solides. Cette technologie offre une densité encore plus grande et surtout est nettement moins chère à produire que les packs classiques.

En concevant lui-même ses accumulateurs, le groupe coréen espère réduire sa dépendance à la Chine. Ce qui lui permettrait également de faire en sorte que ses voitures électriques restent éligibles au bonus écologique l’année prochaine, puisque le gouvernement français veut durcir les conditions d’accès en l’interdisant aux électriques chinoises.