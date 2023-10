Kia prépare son EV2, une voiture électrique abordable à moins de 30 000 euros

Kia va fortement étoffer son catalogue au cours des prochaines années, alors que la marque annonce l'arrivée d'une citadine abordable qui prend la forme d'une voiture électrique. Cette dernière sera affichée sous la barre des 30 000 euros et sera éligible au bonus écologique grâce à une production en Europe.

Alors que l’échéance de 2035 se rapproche, Kia travaille activement au développement de sa gamme électrique. À vrai dire, cette dernière commence à bien s’étoffer, avec l’EV6 et le e-Soul, tandis que l’EV9 vient d’intégrer le catalogue et que l’EV5 a récemment été officialisé. Mais la firme ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

Une citadine à bas prix

En effet, elle a profité de son EV Day, organisé la semaine dernière, pour dévoiler deux autres véhicules, sous la forme de concept-cars. Il s’agit des EV3 et EV4, qui annoncent un SUV ainsi qu’une berline. De quoi permettre à la marque de couvrir quasiment tous les segments. Ou presque, car le constructeur ne propose pas encore de modèle de petite taille, comme une citadine. Mais cela devrait changer.

C’est ce qu’a laissé entendre le patron de Kia, Ho Sung Song lors de la présentation de la stratégie électrique de la marque. Des paroles relayées par un communiqué, dans lequel l’homme d’affaires explique que « nous répondrons aux attentes des clients en proposant une gamme complète de voitures électriques à différents niveaux de prix« . Ce qui laisse entendre que des modèles plus abordables seront prévus dans le futur.

Si le constructeur n’en a pas dit plus pour le moment, les journalistes du Figaro semblent quant à eux très bien renseignés. Ces derniers expliquent que Kia prépare un nouveau modèle, qui prendra la forme d’une citadine abordable. Cette dernière devrait prendre le nom d’EV2 et verra le jour dans le courant de l’année 2025 en Europe. Pour l’heure, les informations sont encore rares, mais on connaît déjà sa fourchette de prix.

Celle-ci se situera logiquement entre les 25 et 30 000 euros. Elle ne sera donc pas forcément « super abordable » comme d’autres modèles tels que la future Citroën ë-C3 qui sera dévoilée dans quelques jours, mais elle jouera dans la cour de la nouvelle Renault 5 E-Tech. Pour mémoire, cette dernière devrait revoir son tarif à la hausse pour tourner autour des 30 000 euros, contre 20 000 annoncés au départ.

À quoi s’attendre ?

Cette nouvelle arrivante dans la gamme du constructeur, qui prépare une grande offensive électrique comme sa cousine Hyundai devrait également chasser sur les terres de la future Volkswagen ID.2. Mais ce n’est pas tout, car il se murmure aussi que Ford serait en train de travailler au développement d’une citadine électrique très abordable, située autour des 25 000 euros environ. Mais à quoi faut-il s’attendre avec cette EV2 ?

Il se dit d’ores et déjà qu’elle ne ferait pas appel à la plateforme E-GMP sur laquelle reposent les modèles plus grands. Et pour cause, elle devrait plutôt s’équiper de la base eK, qui n’est autre qu’une version retravaillée de la plateforme K dédiée aux modèles urbains du groupe coréen. Ainsi, elle a été optimisée pour recevoir une motorisation électrique.

Pour le moment, on ne connaît pas encore la fiche technique de cette citadine, qui devrait sans doute embarque une petite batterie, faisant probablement appel à la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). En effet, cette dernière est moins chère que la NMC (nickel – manganèse – cobalt), bien qu’elle offre aussi une densité moins importante. Reste à savoir si elle reposera sur une architecture 800 volts comme l’EV6.

Une chose est sûre, cette Kia EV2 pourra encore prétendre au bonus écologique au cours des prochaines années. Elle sera produite en Europe, et plus précisément au sein de l’usine de Zilina, en Slovaquie. Plus tard, il n’est pas exclu qu’une plus petite EV1 fasse aussi son arrivée dans le catalogue, mais pas avant 2028.