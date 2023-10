Les Kia EV3 et EV4 sont là : deux voitures électriques attrayantes et modernes

C’est officiel, Kia lève le voile sur ses EV3 et EV4, deux concept-cars qui annoncent une berline et un SUV compact électrique, qui iront chasser sur les terres de Tesla. Découvrez les premières informations.

Cela fait quelques années déjà que Kia travaille activement à électrifier sa gamme. Outre les modèles hybrides, la firme propose également plusieurs modèles électriques, dont le Soul EV et l’EV6, qui avait même été élue voiture de l’année 2022 et dont nous avons pu prendre le volant. Mais le fabricant ne compte évidemment pas s’arrêter là.

Deux modèles en préparation

En effet, et comme son cousin Hyundai, le constructeur sud-coréen prépare une grande offensive électrique et prévoit d’étoffer massivement sa gamme dans les prochaines années. Le but est évidemment d’être en conformité avec les exigences de l’Union européenne et l’objectif de 2035. Cela semble bien parti, puisque Kia a récemment levé le voile sur son EV9, que nous avons récemment approché et dont l’autonomie a été revue à la hausse.

Un petit EV5 est également en préparation et a déjà dévoilé ses premières images. Mais la firme prévoit aussi d’autres modèles pour le futur proche. Ces derniers avaient récemment été teasés via une photo montrant seulement leur signature lumineuse de ces derniers. Mais voilà que le constructeur nous donne enfin toutes les informations au sujet de ces véhicules dans un communiqué, d’abord présentés sous la forme de concept-cars qui donneront vie plus tard à des modèles de série.

Le premier est le Kia EV3, un SUV compact dont le style s’inspire de l’EV9 et qui sera chargé de combler le vide entre le Soul EV et l’EV5. Pour l’heure, il ne dévoile pas encore ses dimensions, qui devraient rester assez compactes. Ainsi, ce nouvel arrivant devrait notamment se destiner à un usage urbain, et pourrait chasser sur les terres de la Peugeot e-2008, que nous avons récemment pu essayer dans sa version restylée.

Le constructeur nous donne également un aperçu de son poste de conduite, qui devrait être très proche de la version définitive. Ce dernier affiche une présentation très épurée et s’offre une large dalle numérique, associant d’un seul tenant un écran tactile ainsi qu’un combiné d’instrumentation. Ce qui nous rappelle notamment la nouvelle Peugeot e-3008. Les matériaux sont décrits comme durables, mais le constructeur n’en dit pas plus à ce sujet pour le moment.

Une inédite berline électrique

Mais ce n’est pas tout, car Kia profite de son EV Day pour dévoiler sa future EV4, qui n’est ni plus ni moins que sa toute première berline électrique. Cette dernière aura alors la lourde tâche de rivaliser avec la Tesla Model 3, dont les ventes ont grimpé au cours des dernières semaines. Cette nouvelle venue, qui nous rappelle l’EV6 sur certains aspects, affiche des lignes très épurées afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée).

Ce dernier n’a cependant pas encore été communiqué par le constructeur coréen. Kia nous montre aussi le poste de conduite de sa berline électrique, qui est repris trait pour trait de l’EV3, sans grande surprise. Nous retrouvons ainsi l’immense écran ainsi que les sièges dont le design devrait être assagi avec la production en grande série. À noter que ce concept inaugure le système Mind Mode, qui ajuste l’éclairage d’ambiance en fonction de différents modes choisis.

Des prix abordables attendus

Ces deux voitures devraient afficher des prix relativement raisonnables, afin de toucher la clientèle la plus large possible et mieux rivaliser avec Tesla. Ainsi, il se murmure que la Kia EV4 serait sous la barre des 30 000 dollars, contre 42 990 euros actuellement pour la Tesla Model 3 restylée. Le Kia EV3 devrait quant à lui être situé entre les 30 000 et 40 000 dollars même si cela reste encore à confirmer par le constructeur.

Le constructeur coréen prévoit de lancer pas moins de 15 nouvelles voitures d’ici à 2027 et d’en vendre 1,6 million à travers le monde. Un objectif très ambitieux pour la marque, qui va devoir faire face à une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois et de leurs prix très bas. En parallèle, Kia prévoit d’installer pas moins de 30 000 stations de charge aux Etats-Unis et 7 000 en Europe d’ici à 2025.