Kia EV9 : on est montés à bord du futur SUV électrique concurrent du Tesla Model X

Une motorisation entièrement électrique, une autonomie qui frôle les 550 km, des dimensions XXL et une profusion de technologies embarquées : le Kia EV9 est bel et bien le nouveau porte-étendard de la gamme Kia. Aussi, il aura un rôle au moins symbolique à jouer Europe, même si l’essentiel des ventes devrait se faire aux États-Unis.

D’abord présenté sous la forme d’un concept car, l’EV9 a fait une nouvelle apparition en début d’année, cette fois dans sa forme définitive. Pour le lancement en Europe du véhicule, Kia a organisé un évènement à Francfort, ville où se trouve son QG européen. Nous nous y sommes rendus pour approcher de près cet étonnant SUV électrique.

Les premiers exemplaires d’EV9 seront livrés en fin d’année, mais se prédestineront d’abord au réseau. Le coup d’envoi réel des livraisons aux particuliers sera donné début 2024. Pour ce qui est des tarifs et du détail des finitions, Kia a prévu d’en dire plus dès le mois de juin 2023.

Design : lisse comme un (gros) galet

5,01 mètres de long pour 1,98 mètre de large : le Kia EV9 est ce qu’on appelle un beau bébé. Ces dimensions le placent dans la catégorie du Tesla Model X, véhicule que Kia cite d’ailleurs volontiers au moment d’évoquer la liste des rivaux. BMW iX, Mercedes EQE SUV, Audi Q8 e-tron et Volvo EX90 font aussi partie des cibles de ce nouvel EV9.

En matière de style, le Kia EV9 joue une partition plutôt originale, sans être toutefois aussi spectaculaire que la Kia EV6. La filiation entre les deux voitures n’est d’ailleurs pas franchement évidente. Kia n’hésite donc pas à renouveler son style d’un modèle à l’autre, et c’est là une démarche plutôt intéressante.

Avec ses lignes cubiques et ses passages de roue proéminents, le Kia EV9 ne cherche pas à masquer son gabarit. Au contraire, il assume un côté brut de décoffrage, que vient souligner l’aspect lisse et monolithique de la carrosserie. Le soin porté à la signature lumineuse et les poignées de porte affleurantes témoignent cependant d’un vrai souci du détail.

Les rétroviseurs caméra, qui ne sont pas présents sur l’ensemble de la gamme, font également leur petit effet, même si cet équipement existe déjà sur d’autres voitures. La calandre lumineuse n’a en revanche pas pu être homologuée en Europe et disparaît donc du véhicule.

Habitacle : un SUV électrique pour familles nombreuses

La longueur importante et l’empattement supérieur à 3 mètres profitent à l’habitabilité de l’EV9, qui peut accueillir jusqu’à 7 personnes à bord. Les passagers installés au dernier rang ne sont pas trop confinés et disposent d’un espace suffisant pour les jambes. La banquette au rang 2 réserve un bon accueil, même si la place centrale est à la fois plus petite et moins confortable.

De 333 litres en configuration 7 places, le volume de coffre passe à 828 litres avec les deux derniers sièges repliés. Le capot avant abrite un petit espace de rangement supplémentaire (le frunk pour coffre avant), de 90 litres sur la version propulsion et 52 litres sur l’EV9 à transmission intégrale.

Pour ceux qui veulent offrir un maximum de confort à leurs passagers, Kia propose aussi un EV9 6 places, avec deux fauteuils individuels à la place de la banquette. Pivotant sur 180 degrés, ils peuvent faire face aux deux assises situées au rang 3. Les sièges avant doivent cependant être bien avancés pour pouvoir faire face la rotation, et l’opération n’est réalisable qu’avec les portières ouvertes. Pas forcément très pratique.

Dans le prolongement de l’extérieur, la planche de bord joue plutôt la carte de la simplicité. Les matériaux employés sont, pour une partie d’entre eux, issus de la filière du recyclage. Le bloc panoramique qui va du volant à la console centrale est constituée de 3 écrans : un de 12,3 pouces pour l’instrumentation, un de 5,1 pouces pour l’affichage des réglages des sièges et de la climatisation, et enfin un troisième écran de 12,3 pouces pour l’accès au système d’info-divertissement. Un affichage tête haute figure également sur la liste des technologies embarquées.

Les allergiques au tout tactile seront heureux de voir que des commandes physiques sont présentes sur le volant et la console centrale. Elles permettent notamment de régler la ventilation. Kia a également dissimulé des commandes à retour haptique entre les buses d’aération centrales et l’écran d’info divertissement. Le résultat est assez réussi sur le plan visuel et fonctionne parfaitement.

Une Kia avec des fonctionnalités payantes

L’EV9 est le premier modèle de la marque à pouvoir être amélioré à distance, via le Kia Connect Store. L’utilisateur du véhicule pourra ainsi installer de nouveaux systèmes sans passer en concession, comme par exemple le stationnement automatique sans conducteur à bord. Sur certains marchés, il sera possible de débloquer un surplus de couple de cette façon. Ces options ne seront pas gratuites, mais Kia promet que les tarifs seront plus raisonnables que ceux des concurrents qui proposent déjà ce type de mises à jour payantes. On peut citer Mercedes qui propose cela, mais pas en Europe.

Pour ce qui est de la conduite autonome (ou plutôt semi-autonome), le Kia EV9 est en mesure d’atteindre le niveau 3, ce qui signifie que le conducteur peut lâcher le volant dans certaines situations. Cette fonctionnalité ne sera néanmoins déployée qu’en Allemagne dans un premier temps, pays où la législation est plus souple en matière de conduite autonome. C’est justement le seul pays européen où la Mercedes EQS est homologuée en conduite autonome de niveau 3.

Autonomie et recharge : une batterie XXL

Quelle que soit la version retenue, le Kia EV9 embarque une batterie de 99,8 kWh. Une capacité élevée, qui permet d’offrir une autonomie convenable en dépit d’un poids très élevé et d’un design pas très aérodynamique.

En ce qui concerne la motorisation, le client a le choix entre deux niveaux de puissance : 150 kW (204 ch) avec un seul moteur entraînant les roues arrière, ou 283 kW (385 ch) avec deux moteurs et quatre roues motrices.

Moins énergivore, le Kia EV9 de 204 ch devrait être crédité d’une autonomie théorique de 541 km en cycle WLTP (chiffre en cours d’homologation). Il accélère de 0 à 100 km/h en 9,4 secondes et peut atteindre la vitesse maximale de 185 km/h.

L’EV9 de 385 ch promet quant à lui 497 km d’autonomie. La présence d’un second moteur sur l’essieu avant lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 6 secondes et d’atteindre la vitesse maximale de 200 km/h.

Pour que l’autonomie ne souffre pas trop par temps froid, Kia a doté l’EV9 d’une pompe à chaleur, équipement désormais très répandu sur les véhicules électriques. Le grand SUV coréen profite aussi d’un second système de chauffage dédié aux passagers arrière, qui peuvent d’ailleurs choisir leurs propres réglages. Ce dispositif permet de réchauffer plus rapidement le vaste habitacle et s’avère donc en théorie bénéfique pour l’autonomie, même s’il consomme lui aussi de l’énergie électrique.

Pourvue de la technologie 800 volts, le SUV coréen réalise des prouesses en matière de recharge. Selon Kia, il suffira de 15 minutes pour récupérer 239 km d’autonomie (219 sur la version 4 roues motrices). Une sacrée performance qui, si elle est vraiment réalisable, permettra d’envisager des voyages au long cours avec sérénité !

Sur une borne rapide, la puissance de charge peut en théorie monter à 230 kW, avec à la clé la possibilité de passer de 10 à 80 % en 25 minutes environ. Ces données proviennent du communiqué de presse américain et n’ont pas été confirmées durant la présentation européenne, mais il serait surprenant qu’elles évoluent d’un marché à l’autre.

Enfin, grâce à la recharge bidirectionnelle, l’EV9 peut alimenter des appareils électriques ou même un domicile. Ce système permettra également de stocker l’électricité dans la batterie durant les heures creuses, pour la redistribuer lors des pics de consommation.

Prix et disponibilité : début 2024

Rendez-vous en juin prochain pour connaître les tarifs des Kia EV9. Les voitures arriveront en concession fin 2023 et chez les particuliers début 2024.