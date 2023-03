Kia EV9 officialisé : un grand SUV électrique futuriste conçu pour les familles

Le constructeur coréen Kia vient de présenter son tout premier SUV six places 100 % électrique avec l'EV9. Il s'agit d'un grand SUV électrique au design tout droit sorti d'un film de science-fiction et à l'habitabilité plutôt intéressante, avec une deuxième rangée de sièges pivotants.

Voici le nouveau porte-étendard de la gamme Kia et, sans surprise, il s’agit d’un SUV électrique, à savoir le Kia EV9, un modèle annoncé par le constructeur coréen depuis déjà plusieurs mois.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, le Kia EV9 est un beau bébé et conserve globalement les codes esthétiques inaugurés sur le concept-car présenté en 2021.

Enfin un SUV électrique pour les (grandes) familles ?

Point positif également, Kia ne ressort pas la photocopieuse pour chacun de ses modèles, cet EV9 n’a globalement pas grand-chose à voir esthétiquement avec une EV6 par exemple, même si on reconnaît quelques traits similaires à certains niveaux.

Globalement, les lignes sont assez cubiques, avec certains traits de carrosserie taillés à la serpe. On ne peut pas s’empêcher d’y voir une petite filiation avec un certain Volvo EX90.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’informations officielles concernant les dimensions, le Kia EV9 devrait conserver les proportions du concept. Pour rappel, ce dernier mesurait 4,93 mètres de long, 1,79 mètre de haut et possédait un empattement de 3,10 mètres.

À noter la présence de rétroviseurs « normaux », contrairement aux caméras présentes sur le concept et sur certains prototypes observés pendant les essais. Il est néanmoins fort probable qu’ils soient proposés ultérieurement en option, un peu comme c’est le cas (sur certains marchés) pour la Genesis GV60 et la Hyundai Ioniq 5, deux autres modèles basés sur la plateforme E-GMP, comme ce Kia EV9.

Comme dans son salon

À l’intérieur, le Kia EV9 peut embarquer jusqu’à six passagers grâce à trois rangées de sièges. Mais pourquoi pas sept ? Tout simplement parce que Kia a fait le choix d’opter pour une deuxième rangée équipée de sièges pivotants.

Ce système permet de faciliter l’accès à bord aux passagers, mais aussi d’être face-à-face avec les occupants de la troisième rangée, façon mini-van en quelque sorte.

La planche de bord est assez classique, tout du moins pour un modèle de chez Kia puisque nous retrouvons globalement l’aspect minimaliste inauguré sur la Kia EV6. Il y a donc un double écran, un pour l’instrumentation numérique et l’autre, tactile, pour gérer le système d’info-divertissement.

Malgré la présence d’un écran tactile, on retrouve beaucoup de commandes physiques, non pas sur la console centrale, mais plutôt sur le volant et les contre-portes.

Vers une puissance de charge record ?

Comme souvent pour les modèles du groupe Kia-Hyundai, les informations concernant les motorisations, les puissances et les tailles de batteries (et donc l’autonomie) ne sont pas dévoilées d’emblée. Si l’on se réfère au concept-car de 2021, la voiture embarquait une batterie d’une capacité de 100 kWh et reposait sur une architecture 800 volts.

Cela laisse certainement présager une puissance de charge record, aux alentours de 350 kW comme peuvent l’accepter aujourd’hui certaines bornes Ionity (dont Kia fait partie du consortium).

Le Kia EV9 devrait avoir le droit à plusieurs motorisations. Une version dotée d’un seul moteur est sans doute dans les cartons, ce qui en ferait donc une propulsion. Elle devrait développer, comme la Kia EV6, 229 ch. Une variante dotée de deux moteurs et de quatre roues motrices sera aussi certainement de la partie, et si on se réfère encore à la Kia EV6, celle-ci devrait avoir le droit à 325 ch.

En ce qui concerne l’autonomie, nous n’avons encore aucune information, mais on imagine mal un si beau bébé avoir moins de 500 km d’autonomie, même en version de base.

Concernant les prix, eux aussi seront connus ultérieurement. Le ticket d’entrée devrait se situer, en France, sans doute au-dessus des 60 000 euros pour la version de base, et s’approcher des 75 000 euros pour une version haut de gamme.

