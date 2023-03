Kia EV9 officialisé : la Tesla Model X tient un sérieux concurrent avec ce très grand SUV bardé de technologies

Quelques jours après avoir dévoilé une série de photos, le constructeur coréen présente officiellement son Kia EV9. Un grand SUV électrique sept places qui se décline en plusieurs versions et qui offre jusqu'à 541 kilomètres d'autonomie. Il est également équipé de la charge bidirectionnelle et compatible avec les mises à jour OTA à distance. Voici tout ce qu'on sait à son sujet.

Cela fait déjà un petit bout de temps que Kia propose des modèles 100 % électriques dans sa gamme, entre les Niro EV et autres EV6. Mais alors que les voitures thermiques seront interdites à la vente en Europe en 2035, le constructeur coréen doit encore accélérer et étoffer son catalogue. C’est ainsi qu’il a officialisé quelques jours plus tôt son nouvel EV9, sans toutefois donner trop de détails à son sujet. C’est désormais chose faite.

Un beau gabarit

Avec ses 5,01 mètres de long pour 1,98 mètre de large et 1,76 mètre de haut, le nouveau Kia EV9 est un très beau bébé. Un grand SUV dont le style n’est pas tout à fait inédit, puisqu’il avait été préfiguré par le concept éponyme dévoilé en fin d’année 2021. Bien sûr, les traits se sont légèrement assagis avec le passage en production, mais nous retrouvons tout de même quelques éléments similaires. À commencer par les lignes très anguleuses, très différentes de l’EV6.

Cependant, si ce modèle semble un peu à part dans la gamme, on note tout de même quelques éléments communs avec les autres voitures de la gamme, comme la calandre Tiger Face. Celle-ci a toutefois été fortement retravaillée et équipera tous les futurs modèles électriques de la marque. À commencer par l’EV5, tout juste dévoilé sous forme de concept quelques jours plus tôt.

Malgré ses lignes massives, le grand SUV affiche tout de même un Cx plutôt surprenant de seulement 0,28. Certes, on est encore très loin des 0,20 de la Mercedes EQS, qui détient le record pour une voiture de série, ou même de la Tesla Model X à 0,24, mais cela reste correct au vu du gabarit de l’engin. Et cela, on le doit notamment aux jantes aérodynamiques, ainsi qu’à la protection de soubassement en 3D, une première pour la marque. Mais aussi la présence de rétroviseurs caméras.

En attendant la version GT, qui arrivera courant 2025, une variante GT Line est également proposée. Celle-ci se caractérise par des boucliers avant et arrière spécifiques, au design plus sportif, ainsi que des jantes et des barres de toit retravaillées. Si une calandre lumineuse sera aussi proposée, comme sur le Skoda Enyaq iV, elle ne sera pas disponible en Europe, alors qu’il est désormais possible de rendre lumineux les logos. Un choix de jantes de 19 et 21 pouces complètera le catalogue.

Un vrai SUV familial

Fort d’un empattement de 3,10 mètres, le nouveau Kia EV9 est un véhicule à vocation familiale, qui peut accueillir jusqu’à sept personnes à son bord. Une première pour un modèle électrique chez Kia. De ce fait, le SUV rivalise avec les Tesla Model X (mais aussi la Tesla Model Y… aux États-Unis seulement) et autres Mercedes EQB, ainsi qu’avec le nouveau Volvo EX90. Il sera aussi possible d’opter pour une configuration six places selon les besoins, tandis que plusieurs agencements intérieurs seront disponibles.

Il sera même possible de faire pivoter les sièges de la 2ème rangée à 180 degrés, tandis que le 3ème rang est équipé de prises de charge et de porte-gobelets. Comme dans de nombreux véhicules électriques, le nouveau Kia EV9 fait l’impasse sur le cuir, tandis qu’il fait appel à des matériaux durables comme le maïs et la canne à sucre. Pour l’heure, le communiqué de Kia n’évoque pas le volume de coffre.

Le poste de conduite est quant à lui minimaliste et s’inspire de celui de la Kia EV6. Nous retrouvons une grande dalle numérique composée d’un combiné numérique et d’un écran tactile. Si cela n’est pas précisé, celui-ci est très probablement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, tandis qu’il permet également d’acheter des options supplémentaires en ligne, comme chez Mercedes ou BMW.

À noter que le SUV est également compatible avec les mises à jour OTA à distance comme chez Volvo ou Tesla. Ce qui permet de corriger des problèmes ou profiter de nouvelles fonctionnalités sans avoir à passer au garage.

Jusqu’à 541 kilomètres d’autonomie

Au total, deux capacités de batteries sont proposées sur le nouveau Kia EV9, à savoir 76,1 et 99,8 kWh, qui lui permettent d’afficher une autonomie maximale de 541 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce qui nous donne une consommation théorique de 18,4 kWh / 100 km. À comparer avec les 16 kWh / 100 km théoriques de la nouvelle Tesla Model X et ses 625 km d’autonomie.

Si la plus petite batterie du Kia EV9 est uniquement associée au modèle standard en propulsion, la seconde peut également être choisie avec la transmission intégrale. Trois niveaux de puissance sont également disponibles, à savoir 150 kW (203 ch) pour la version RWD Long Range avec un 0 à 100 km/h réalisé en 9,4 secondes. Il y a aussi 160 kW (217 ch) et 350 Nm pour la version dotée d’un seul moteur (RWD Standard) avec 8,2 secondes en accélération et 283 kW (384 ch) et 600 Nm pour celle qui en possède un sur chaque essieu, nommée AWD.

Celle-ci peut même atteindre 700 Nm de couple grâce à un mode Boost, permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. Reposant sur la plateforme E-GMP partagée avec les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6, le Kia EV9 est équipé d’un système 800 volts qui autorise une recharge très rapide. Ainsi, il est possible de récupérer jusqu’à 239 kilomètres en seulement 15 minutes, sans que la puissance maximale n’ait été communiquée.

Equipé de quinze capteurs dont deux LiDAR, le grand SUV est également doté de la conduite autonome de niveau 3, désormais autorisé en Europe et lui permettant de rivaliser avec le Drive Pilot de Mercedes. De nombreuses assistance à la conduite sont également disponibles, comme l’aide au stationnement à distance ou encore la détection de trafic arrière. L’EV9 est aussi livré de série avec la charge bidirectionnelle V2L, qui permet d’alimenter des équipements électriques directement via la prise de charge.

Si le SUV électrique fera ses premiers pas devant le public lors du salon de la mobilité de Séoul puis au salon de New York, sa date de lancement n’a pas encore été annoncée. Si son prix est inconnu, il pourrait sans doute tourner autour des 60 000 euros. Il ne sera donc pas éligible au bonus écologique de 5 000 euros. La commercialisation est prévue pour le second semestre 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.