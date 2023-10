Les voitures électriques Kia seront encore plus simples à recharger grâce à cette nouvelle fonction très pratique

Kia annonce l'arrivée de la technologie Plug & Charge sur ses voitures électriques, à commencer par le nouvel EV9. Cette dernière devrait rendre l'expérience de charge plus intuitive pour les clients, alors que de nombreux constructeurs la proposent déjà.

Si recharger sa voiture électrique était l’objet de nombreuses craintes quelques années plus tôt, les choses ont aujourd’hui bien changé. Déjà, parce que le nombre de bornes a considérablement augmenté au fil du temps, alors que la France en compte aujourd’hui plus de 100 000. Mais ce n’est pas tout.

Une expérience simplifiée

En effet, outre la disponibilité, l’expérience de charge est aussi plus agréable qu’auparavant puisque les entreprises développent des solutions pour faciliter les opérations. Par exemple en équipant leurs bornes de terminaux de paiement par carte bancaire. Ce qui sera bientôt obligatoire partout en Europe. Mais il existe une alternative encore plus pratique.

On pense notamment au Plug & Charge, qui commence à bien se développer. Cette technologie, de plus en plus répandue, permet de lancer la recharge d’une voiture sans que le conducteur ait besoin de s’identifier en passant un badge sur la borne. Ce qui peut sembler anodin, mais qui permet de gagner pas mal de temps, tout en évitant de devoir sortir sa carte lorsqu’il pleut par exemple.

Le véhicule est identifié par la borne et la charge démarre automatiquement dès que la prise est branchée. Un système pratique désormais adopté par de plus en plus de constructeurs, dont Kia qui a récemment levé le voile sur son nouvel EV9. Le grand SUV électrique, qui rivalisera avec les Tesla Model X et autres Volvo EX90 jouera le rôle de vaisseau-amiral pour le constructeur.

Il se dote de nombreuses technologies comme la conduite autonome de niveau 2 ainsi et d’un planificateur d’itinéraire, mais va bientôt enrichir sa dotation du Plug & Charge. Une nouvelle fonctionnalité annoncée par Kia dans un communiqué tout juste publié et qui sera plus tard déployée sur tous les autres modèles électrifiés de la gamme. Ce sera sans doute le cas de l’EV6 et du nouvel EV5.

Plus pratique

Cette technologie sera compatible avec les bornes Ionity, qui en sont déjà équipées depuis plusieurs mois et avec qui travaille Kia. Pour mémoire, le constructeur fait partie de la co-entreprise ayant créé le réseau de bornes de recharge rapides, avec Volkswagen ainsi que Mercedes et Ford. La marque coréenne va aussi proposer cette fonction sur les bornes de BP. Mais rassurez-vous, ce service est entièrement sécurisé.

Il repose sur un processus automatisé d’échange de certificats numériques « entre le véhicule et la borne de recharge » comme l’explique la marque. Ce qui permet d’identifier la voiture et de faire le lien avec le contrat de recharge associé au compte du client. Si le communiqué ne le précise pas, il est probable que Kia se serve de l’Open Plug&Charge Protocol (OPCP) créé par plusieurs entreprises dont BMW, Daimler et Bosch.

Ce dernier offre un libre accès à cette technologie pour les marques qui voudraient l’intégrer à leurs voitures. Pour le moment, elles sont déjà nombreuses puisque l’on peut notamment citer BMW bien sûr, mais également Tesla, qui propose cette fonction depuis plusieurs années, mais uniquement avec ses propres bornes. C’est aussi le cas depuis plus récemment de Skoda ainsi que de Cupra et Volkswagen.

Plusieurs opérateurs de bornes de recharge sont aussi compatibles avec cette technologie. On pense à Ionity, bien évidemment, mais également à Fastned qui propose son Autocharge depuis peu.