Cupra Born : vous allez pouvoir la recharger bien plus facilement

Comme Volkswagen, Cupra déploie la fonction Plug & Charge dans sa gamme. La nouvelle Born sera le premier modèle à en profiter.

Il y a quelques années encore, recharger une voiture électrique n’était pas vraiment une mince affaire. Déjà, parce que la puissance que celle-ci pouvait encaisser n’était généralement pas très importante, augmentant le temps passé à la borne, mais aussi parce que ces dernières n’était pas nombreuses. Mais depuis peu, le réseau s’est très nettement étoffé, tandis que la capacité des batteries, ainsi que la puissance maximale de charge se sont également amélioré.

Désormais, trouver une borne pour brancher son véhicule zéro-émission est bien plus simple, alors que de nouveaux acteurs ne cessent de créer des stations, sur les autoroutes mais pas que. De leur côté, les constructeurs travaillent à l’amélioration des technologies, visant à rendre la charge plus rapide, plus efficace mais également plus confortable pour les usagers. C’est notamment le cas du groupe Volkswagen, qui déploie petit à petit la fonction Plug & Charge sur ses modèles.

Une fonctionnalité pratique

En cours de développement et notamment disponible sur les bornes Ionity, cette technologie innovante permet de gagner quelques minutes sur la charge et d’améliorer l’expérience pour les possesseurs de voitures électriques. En effet, le système Plug & Charge permet à la borne d’identifier automatiquement le véhicule qui souhaite s’y brancher. Le conducteur n’a alors pas besoin de badger pour que la charge débute, puisqu’il suffit alors de relier la voiture à la prise.

Très pratique, ce dispositif est désormais disponible sur l’ensemble du réseau Ionity depuis plusieurs mois. Si ce n’est pas encore le cas de toutes les marques automobiles, de nombreux partenaires historiques de l’entreprises proposent désormais la fonction Plug & Charge sur leurs modèles électriques, tels que BMW, Mercedes, Hyundai ou encore Audi et Volkswagen. La firme de Wolfsburg déploie en effet actuellement une mise à jour pour rendre les modèles ID compatibles.

Une première chez Cupra

Mais une autre marque vient tout juste de rejoindre cette liste. Il s’agit de Cupra, qui propose désormais cette fonctionnalité sur sa nouvelle Born. Désormais, la citadine électrique sera bientôt en mesure de profiter de la technologie Plug & Charge. En effet, comme l’annonce le constructeur dans un communiqué, celle-ci sera disponible au milieu de l’année, sans doute au cours de l’été.

Par ailleurs, la firme espagnole, indépendante de Seat depuis 2018 en profite pour rappeler que le réseau de bornes de recharge continue de s’étoffer au fil des mois. Actuellement, les conducteurs de Cupra peuvent se brancher sur 310 000 bornes, dont 10 O00 offrant une charge rapide avec une puissance supérieure à 100 kW.

