L’Audi Q6 e-tron arrive et on connaît déjà quelques infos

Attendu pour l'année prochaine, le nouvel Audi Q6 e-tron se laisse entrevoir et dévoile déjà quelques données techniques avant son lancement.

Depuis quelques mois maintenant, la gamme électrique d’Audi s’est plutôt bien étoffée. Débutée en 2019 avec l’e-tron, le tout premier modèle zéro-émission de la marque, prenant la forme d’un grand SUV, celle-ci a par la suite accueilli plusieurs nouveautés. On pense notamment au Q4 e-tron et à sa version Sportback, mais également à l’Audi e-tron GT, ainsi que sa déclinaison RS.

Mais la firme d’Ingolstadt ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, alors qu’elle prévoit de devenir une marque 100 % électrique en 2033. Pour atteindre cet objectif, plusieurs modèles seront évidemment lancés, alors qu’une série de concept-cars a déjà été dévoilée par Audi ces derniers mois. Parmi les nouveautés les plus attendues, citons entre autres le Q6 e-tron, actuellement en phase de test.

Une nouvelle plateforme

Déjà aperçu par quelques photographes-espions, ce nouveau SUV électrique est en train de finaliser son développement sur les routes européennes. Cousin technique du futur Porsche Macan électrique, ce futur arrivant dans la gamme devrait adopter un style proche du Q4 e-tron, avec une grande calandre singleframe entourée de petites optiques ainsi que de larges prises d’air, comme le décrivent nos confrères d’InsideEVs.

En revanche, l’intérieur reste encore la grande inconnue pour l’instant, alors qu’aucune image n’a été dévoilée. On imagine tout de même que celui-ci restera proche des productions actuelles de la gamme. S’il faudra attendre sa révélation dans les prochains mois pour en savoir plus, on sait toutefois que ce nouvel Audi Q6 e-tron reposera sur la nouvelle plateforme PPE, développée avec Porsche.

Lancement en 2023

Celle-ci sera notamment compatible avec la technologie 800 volts, équipant déjà la Porsche Taycan et permettant de profiter notamment d’une charge plus rapide. Ce nouvel arrivant dans le catalogue devrait alors pouvoir encaisser jusqu’à 270 kW, comme l’Audi e-tron GT, permettant de passer de 5 à 80 % en seulement 25 minutes. Cependant, la capacité ainsi que l’autonomie n’ont pas encore été annoncées par la marque allemande.

Nos confrères soulignent toutefois que seulement une dizaine de minutes seraient nécessaires pour récupérer 300 kilomètres environ. Nous devrions bientôt en savoir plus, alors que le lancement de ce nouvel Audi Q6 e-tron est attendu pour l’année prochaine.

