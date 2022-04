Voici l’Audi Urbansphere, un concept autonome et très technologique destiné aux grandes villes

Après les Skysphere et Grandsphere, Audi lève le voile sur son concept Urbansphere, une limousine électrique et autonome conçue pour les mégalopoles.

Depuis quelques années déjà, Audi nous gratifie de nombreux concepts, dessinant les contours de son futur et préfigurant de nouveaux modèles ou technologies. L’an dernier, la firme d’Ingolstadt a notamment débuté une inédite trilogie de prototypes, annonçant sa future gamme électrique mais surtout, explorant les possibilités en termes de conduite autonome. Le but ? Annoncer les modèles de demain, ainsi que les innovations qui pourront se retrouver dans d’autres voitures électriques du catalogue.

On se rappelle notamment du concept Audi Skysphere, le premier de cette lignée, qui prenait la forme d’un grand cabriolet possédant un empattement variable dévoilé en août dernier. Quelques mois plus tard, le constructeur aux anneaux levait le voile sur le Grandsphere, son futur porte-drapeau, qui n’est autre qu’une grande berline luxueuse, qui devrait à terme remplacer l’actuelle Audi A8 — qui devrait alors faire ses adieux dans les prochaines années.

Un concept très grand

Aujourd’hui, la firme aux anneaux nous gratifie d’un troisième concept issu de cette trilogie. Baptisé Urbansphere, celui-ci prend la forme d’une limousine légèrement surélevée, longue de 5,51 mètres, soit 34 centimètres de plus qu’une Audi A8. Et pourtant, Audi vise les grandes métropoles, chinoises notamment, pour les cas d’usage. Le style reste dans la même veine que les précédents concepts, tandis que l’habitacle se veut très spacieux et confortable.

Mais en plus d’être bien installés, les passagers peuvent profiter de nombreux services, tels que la diffusion de programmes exclusifs en streaming et plusieurs offres de divertissement. Ce n’est pas tout, car il est également possible de se reposer ou de discuter pendant que la voiture circule, grâce à sa technologie de conduite autonome ainsi qu’aux sièges pivotants. Les films sont quant à eux diffusés sur un grand écran OLED intégré dans le plafond.

Autonome et électrique

Profitant d’un système de conduite autonome de niveau 4, cette Audi Urbansphere est dans l’idée en mesure de se faufiler dans les rues des grandes villes sans intervention du conducteur. Le concept est également capable de se stationner seul, alors que le volant et les pédales peuvent même se rétracter, afin de laisser de la place aux jambes des passagers. À terme, Audi espère pouvoir proposer cette technologie dans ses véhicules de série dans les prochaines années.

Le concept, qui ne devrait toutefois pas voir le jour tel quel, repose sur la plateforme PPE développée conjointement avec Porsche. Celle-ci intègre alors un moteur électrique sur chaque essieu, pour une puissance totale de 401 chevaux et 690 Nm de couple. La batterie de 120 kWh lui permettrait de parcourir jusqu’à 750 km en une seule charge.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.