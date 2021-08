Audi Skysphere concept : un roadster électrique de luxe au design exceptionnel

Audi nous propose aujourd'hui un bonbon pour les yeux, le Skysphere concept. Ce roadster tout électrique, qui reste un concept-car, préfigure le design Audi du futur. Faisons le tour de ce véhicule d'exception.

Redéfinir l’avenir du luxe automobile, tel est le but de ce concept-car baptisé Skysphere par le constructeur allemand aux quatre anneaux. Conduire n’est plus la priorité avec la future conduite autonome, et l’impératif sera alors d’offrir aux occupants une expérience « captivante et de classe internationale » selon Audi.

Un véhicule modulable

Ce concept d’Audi est conçu pour permettre soit d’être conduit, soit de conduire le véhicule. Et pour améliorer l’expérience choisie, l’empattement du Skysphere est variable : si le conducteur souhaite piloter le roadster électrique, le véhicule sera en mode sport et la longueur totale sera de 4,94 mètres.

Par contre, si la conduite en toute autonomie est activée, alors les éléments de carrosserie et de châssis glissent les uns dans les autres, et agrandissent le véhicule pour atteindre 5,19 mètres de long, permettant aux occupants de profiter d’un espace maximal pour les jambes, ainsi que de services offerts par l’infodivertissement.

Dans le mode où le véhicule conduit en toute autonomie, le volant et les pédales se rétractent et deviennent invisibles, offrant, selon Audi, une sensation d’espace jamais vu dans un cabriolet aussi sportif.

Des performances de supercar, ou presque

Côté performances, Audi indique que le Skysphere sera doté d’un moteur arrière de 465 kW (632 chevaux), avec un couple maximal de 750 Nm. Le 0 à 100 km/h est quant à lui annoncé en 4 secondes pour ce roadster de 1 800 kilos.

Avec une batterie d’au moins 80 kWh, l’autonomie en cycle WLTP devrait avoisiner les 500 kilomètres, cependant rien n’est indiqué concernant la recharge rapide, ni si l’architecture est en 400 ou 800 Volts.

Roues arrière directrices et intérieur d’exception

La direction est assurée par une commande électrique contrôlant à la fois les roues avant et arrière, permettant ainsi d’avoir un rayon de braquage correct malgré la longueur exceptionnelle du véhicule.

Enfin, l’intérieur est là pour offrir la meilleure des expériences aux occupants, en particulier avec la conduite autonome de niveau 4, assurant que la responsabilité de la conduite est déléguée au véhicule sous certaines conditions.

Oubliez le volant et les pédales qui deviennent invisibles, et accueillez un espace plus important pour vous détendre. Audi se permet même d’afficher une bouteille de champagne dans la console centrale du véhicule, à n’utiliser bien entendu que si vous vous faites conduire dans ce concept.