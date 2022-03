L’Audi A6 Avant e-tron peut projeter des jeux vidéo avec ses feux

Audi vient de lever le voile sur son concept A6 Avant e-tron, un an après le coupé. Annonçant un futur modèle électrique, il se dote de fonctions étonnantes.

Comme la plupart des constructeurs, Audi va massivement électrifier sa gamme dans les prochaines années. Une volonté guidée par des normes environnementales de plus en plus strictes, alors que les pouvoirs publics incitent fortement les constructeurs à verdir leur catalogue, avec la règlementation CAFE entre autres. Cette dernière sanctionne pour rappel les marques dont les gammes rejettent trop de CO2, les obligeant alors à multiplier les modèles électriques.

C’est justement ce que fait la firme d’Inglolstadt, qui prévoit de passer intégralement au zéro-émission d’ici à 2033. Un projet déjà bien entamé, alors qu’Audi propose déjà plusieurs voitures électriques dans sa gamme, à savoir l’e-tron, les Q4 e-tron et Q4 Sportback ainsi que l’e-tron GT et sa version RS. Mais le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a dévoilé l’an dernier son concept A6 e-tron Sporback, annonçant une version électrique de la berline haut de gamme.

Un break de chasse électrique

Quelques mois plus tard, Audi revient avec une nouvelle déclinaison de son projet, prenant cette fois-ci la forme d’un break de chasse et baptisé A6 Avant e-tron. Très proche de la berline électrique, ce dernier se distingue par une partie arrière revue, offrant une meilleure habitabilité pour les passagers et un coffre plus grand. Les lignes restent sans surprise très futuristes, dessinées pour réduire la pénétration dans l’air et ainsi optimiser l’aérodynamisme et donc l’autonomie.

En plus d’être élégant, ce concept est également technologique, possédant une fonctionnalité qui devrait plaire aux geeks. Ses feux, équipés de la technologie Digital Matrix LED, sont en effet capables de projeter un jeu vidéo ou des images de paysages lorsque qu’il est garé face à un mur. Par ailleurs, cette Audi A6 Avant e-tron est également dotée de projecteurs à LED affichant divers symboles, prévenant notamment les cyclistes que le conducteur va ouvrir la porte ou répliquant les clignotants sur les quatre coins de la voiture.

Jusqu’à 700 km d’autonomie

Si Audi ne montre pour l’instant aucune image de l’intérieur et ne donne pas un seul détail sur le poste de conduite et ses fonctionnalités, elle consent cependant à dévoiler quelques informations sur les spécificités techniques de son concept A6 Avant e-tron. Doté d’une motorisation 100 % électrique, ce dernier repose sur la plateforme PPE développée en partenariat avec Porsche, qui équipera la version de série de l’A6 e-tron.

Le break de chasse développe alors une puissance de 350 kW, soit environ 475 chevaux, pour un couple de 800 Nm. Doté de la technologie 800 volts, ce dernier est capable de parcourir jusqu’à 700 kilomètres en une seule charge. La batterie pourra encaisser une puissance de charge allant jusqu’à 270 kW, permettant de récupérer 300 kilomètres en seulement une dizaine de minutes.

