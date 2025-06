On a testé le Look E-765 Gravel, un gravel électrique de 13,8 kg aussi bien à l’aise sur les chemins que la route

Look vous parle davantage pour ses vélos de route et ses pédales, c’est normal. La marque, fabriquant vélos et fixations de ski, a été achetée par Bernard Tapie dans les années 1980 et a lancé en 1984 la première pédale automatique pour le vélo, une véritable révolution qui a posé les bases de toutes les autres pédales jusqu’à aujourd’hui et a permis de largement augmenter les performances.

Bref, je pourrais vous parler de Look pendant des heures, de leurs cadres en carbone tous plus fous les uns que les autres, ou encore du duel fratricide entre Greg LeMond et Laurent Fignon… mais ce n’est pas le sujet : on se retrouve ici pour parler du test du vélo électrique Look E-765 Gravel.

Car oui, Look est sortie des sentiers battus, parfois en VTT, dont les derniers en date sont les Look 989, 987 et 979, mais plus récemment en gravel. Le constructeur utilise son vélo d’endurance, le 765, pour en faire une version capable d’affronter les chemins, et même une déclinaison à assistance électrique que nous avons pu essayer.

Modèle Look E-765 Gravel Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 3 Autonomie annoncée 100 km Batterie amovible Non Bluetooth Oui GPS Non Écran Non Poids 13,90 kg Couleur Vert Phares Non Feu arrière Non Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Design : l’intégration pour raison

Cette version gravel arbore une teinte nommée Metallic Hope Green Satin, qui se rapproche d’un vert militaire au soleil et d’un gris à l’ombre. J’ai d’ailleurs été surpris en le sortant pour la première fois de son emballage, dans le garage : j’ai pensé qu’il était gris.

Le cadre carbone est complété d’équipements noirs : que ce soient les éléments du groupe mécanique SRAM Apex (y compris pour les freins), la tige de selle et la selle Look, le cintre et la guidoline, le pédalier Praxis ou les roues Fulcrum E-Racing 900, tout est en noir mat. Ce qui donne un style furtif et agressif à ce vélo, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

La bonne intégration des éléments est aussi à mentionner : les gaines de frein et de dérailleur sont à peine visibles sous la potence et près du dérailleur arrière (pas le choix à ce niveau pour les dérailleurs mécaniques).

Une bague en bas du jeu de direction vient parfaitement épouser la forme du cadre, l’indicateur de charge de la batterie est incrusté dans le tube horizontal et la batterie est intégrée au tube oblique, ce qui la rend invisible, tout comme le moteur qui est presque totalement caché dans le boîtier de pédalier.

Même les commandes du moteur sont dissimulées dans le creux du cintre ; si le tube oblique n’était pas surdimensionné, ce serait presque impossible de s’apercevoir qu’il s’agit d’une version électrique.

Une fois n’est pas coutume, la géométrie de ce cadre est typée confort pour un Look. Le reach de 375 mm est court, tandis que le stack est haut : 592 mm en taille M. Autrement dit, on a tendance à adopter une position plus droite sur ce vélo.

Un coursier sera un peu perturbé lors des premiers kilomètres par une position moins allongée, moins aérodynamique, mais cela a le mérite de rendre le vélo plus accessible, ce que l’on attend finalement d’une monture électrifiée.

Conduite : à l’aise sur les chemins et sur la route

J’ai d’abord essayé le Look E-765 Gravel… en gravel, c’est pour ça qu’il a été conçu, me direz-vous. Et la première chose qui frappe lorsqu’on monte dessus, c’est la position très droite de ce vélo : on sent que Look a voulu le rendre confortable pour les longs trajets. Pour tout vous dire, je ne retrouve pas l’ADN compétition de mon Look 795 Blade RS, que j’utilise pour ma pratique personnelle le week-end sur les courses.

Lorsqu’on se met en danseuse, on sent directement le poids de la batterie dans le tube. Le balancement du vélo est un peu moins naturel que celui d’un vélo sans batterie, mais ce n’est pas un problème puisque l’assistance du moteur Fazua Ride 60 ne demande jamais de se mettre debout sur les pédales.

L’assistance est fluide et naturelle, peu importe le niveau de puissance sélectionné. En revanche, le déclenchement de l’assistance est un peu long : ce n’est pas instantané comme sur d’autres moteurs.

Le vélo est monté de série avec des pneus Hutchinson Touareg de 40 mm. Si le grip est suffisant sur le sec, sur des terrains gras, on aimerait un peu plus de dessin dans le pneu pour une meilleure adhérence. Mais surtout, le Look E-765, dans cette configuration gravel, semble bridé par ces pneus trop fins et pas assez résistants.

J’ai crevé plusieurs fois pendant ma période d’essai. Je conseille donc de démonter ces pneus et de monter directement une section plus large en tubeless pour éviter les pincements de chambre à air sur les pierres. Avec du tubeless, on peut baisser la pression, ce qui rendrait le Look E-765 Gravel certainement plus confortable sur les terrains un peu trop accidentés pour un gravel, et réduirait les risques de crevaison. On ne comprend toujours pas pourquoi les marques de vélos n’équipent pas leurs gravel et VTT directement en tubeless.

Car même si la position se veut confortable, le Look E-765 Gravel est relativement rigide : chassez le naturel, il revient au galop. Il n’y a aucune différence sur le cadre entre la version gravel et l’Optimum pensée pour la route ; les différences se font sur l’équipement. Ce qui nous donne donc un gravel un peu trop rigide pour certains chemins, mais performant dès que la piste devient roulante. En ce qui concerne le pilotage, rien à signaler : il se manie correctement. Le cadre a un empattement court, ce qui le rend maniable. En descente, le freinage proposé par le groupe Sram Apex est sûr, assez progressif et la position n’est pas trop portée vers l’avant.

En revanche, cette rigidité est un avantage sur route. Pour l’essayer sur le bitume, j’ai troqué les roues Fulcrum pour mes Corima 47 Black DX en carbone. Et l’on se retrouve avec un vélo assez rigide, presque réactif si l’on fait abstraction du poids de la batterie. Et finalement, c’est bien comme cela que Look a pensé le E-765 : le constructeur vous incite à avoir deux paires de roues pour disposer d’un seul vélo, adapté à tous les usages, avec seulement deux minutes d’intervention.

Sur la route, je me suis amusé à suivre mes collègues d’entraînement avec le E-765, et ce fut une bonne surprise. Le moteur Fazua ne bride pas trop le pédalage au-dessus de 25 km/h, ce qui fait qu’on parvient à suivre dans les roues. En revanche, si vous vous exposez au vent en tête de peloton, vous aurez plus de mal à garder le rythme, puisqu’on cumule résistance au vent, légère résistance du moteur et embonpoint du vélo lié à la batterie.

Avec une section de pneu de 28 mm, toujours en chambre à air, le vélo perd en confort. Le cadre, assez rigide, couplé au poids important et à la pression des pneus qui ne peut pas être trop réduite, fait qu’on a vite tendance à sentir les irrégularités de la route ou à taper fort sur un dos-d’âne. Le vélo est moins aérien qu’un modèle musculaire classique de moins de 8 kg. Pour trouver un bon compromis, j’ai tendance à conseiller des pneus de 32 mm et, là encore, un montage tubeless.

Moteur : le choix Fazua

Look a pensé ce gravel électrique comme un vélo sportif. L’objectif était de conserver un vélo relativement léger tout en impliquant le cycliste dans le pédalage. Le choix s’est donc porté sur le Fazua Ride 60. Ce moteur est intégré dans le pédalier et pèse moins de 2 kg. Il est associé à une batterie de 432 Wh pour un poids de 2,2 kg. Ce qui nous donne un ensemble électrique de seulement 4,2 kg, permettant au Look E-765 Gravel équipé en Apex d’afficher un poids total de seulement 13,8 kg.

Ce que l’on apprécie, c’est sa simplicité d’utilisation. Un simple bouton dissimulé dans la guidoline, au creux du cintre, permet de démarrer le moteur électrique et de changer le mode d’assistance. Ces modes d’assistance sont assez fluides : le vélo ne part pas d’un coup, même en puissance maximale.

En mode Breeze, le vélo vous implique franchement dans le pédalage, et si jamais vous êtes fatigué, le plus puissant des modes vous incite juste à tourner des jambes sans forcer pour rentrer à la maison. Les LED présentes sur l’insert du tube horizontal permettent de connaître le niveau de batterie, mais aussi le mode de puissance sélectionné pour l’assistance du moteur.

Autonomie et charge

Côté autonomie, aucun problème pour envisager des sorties de plus de 100 km sur route. En gravel, j’ai fait un parcours de 106 km en utilisant uniquement le mode Breeze (éco) du moteur Fazua, mais je suis arrivé avec la batterie presque à plat. Le parcours présentait certes du dénivelé, mais je ne pèse que 65 kg. Donc, une centaine de kilomètres est ce que l’on peut envisager au maximum en 100 % gravel (ou 80 % chemin – 20 % route, si je suis totalement honnête).

Évidemment, avec le mode d’assistance le plus puissant, ce rayon d’action n’atteindrait pas ce seuil.

Côté charge, il faut 3h30 pour charger entièrement la batterie. La prise se trouve sous le porte-bidon. Elle est protégée des éléments, comme l’humidité et la poussière, par un capot en plastique. C’est assez conventionnel par rapport aux autres vélos électriques.

Prix et disponibilité

Le Look E-765 Gravel est proposé au prix de 6 990 euros avec une transmission Sram Apex 1×12 vitesses. On atteint ici le haut de gamme du Gravel, mais on doit se passer de roues en carbone, alors que certains concurrents les proposent. Toutefois, on a l’avantage d’avoir ici deux vélos en un.

Changez les roues d’un Look E-765 Gravel et vous obtenez, en 2 minutes, un Look E-765 Optimum, ou presque, puisque la version pensée pour la route est équipée en Sram Rival AXS (transmission électrique sans fil). Mais dans les grandes lignes, motorisation, batterie et géométrie, ces deux vélos sont identiques. Vous pouvez très bien rouler le mercredi sur la route et le dimanche dans les chemins, ou inversement. C’est l’avantage d’un vélo de Gravel, et Look l’a bien compris.