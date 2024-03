On a roulé avec l’un des vélos électriques les plus légers du marché : le carbone, ça détonne

Sous la barre des12 kg et embarquant une transmission électronique SRAM ainsi qu'un moteur peu commun venu de Suisse, le Kilow est un vélo fitness électrique en carbone, Français et superbe à piloter. Nous avons pu l'essayer, en voici nos premières impressions.

On ne peut pas faire plus contradictoire que ce fabricant français ! Puisque Kilow, acteur du groupe Savoy, mise sur la légèreté. D’abord avec La Bagnole, un quadricycle électrique avec une gueule d’enfer, désormais avec un vélo électrique qui constitue la suite de leur aventure ?

Un moteur inédit suisse pour un vélo premium frenchie

Nous avons découvert en en personne le « Kilow le Fitness » au Salon du 2 roues de Lyon, qui qui présente également un modèle de vélo gravel électrique simplement nommé « le gravel ». La seule différence entre ces deux modèles réside dans leur guidon, mais tous deux arborent un magnifique cadre en carbone, disponible en noir mat classique ou en blanc moucheté du plus bel effet.

Mais chez Frandroid, on ne s’arrête pas au plumage, et l’on a passé l’étape du ramage (enfin, du pédalage). Sur une courte piste en extérieur, nous avons enfourché le vélo électrique fitness Kilow, de quoi essayer au passage le moteur Maxon Bikedrive Air.

Ce bloc suisse de seulement 2 kg est invisible et incrusté dans le pédalier, mettant un tout petit temps à libérer l’assistance. La gestion de cette assistance se fait via une mini-console située sur le tube supérieur, qui permet de choisir parmi trois modes et affiche le niveau de la batterie, ce qui correspond bien à l’esprit sportif du vélo.

Bien que les 40 Nm de couple soient inférieurs aux 60 Nm d’un Fazua ou aux 50 Nm d’un TQ, ils sont délivrés de manière vive. On note une différence marquée entre les modes (personnalisables via l’application Maxon), accompagnée d’un léger sifflement caractéristique, le tout transmis à la transmission SRAM.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cette transmission est électrique, un modèle Apex XPLR AXS à 12 vitesses, avec des boutons très réactifs sur le guidon, un plateau Megatooth et des pédales Look. Sram fournit également des freins hydrauliques Level avec des disques de 160 mm, des étriers à 2 pistons, offrant une capacité de freinage exceptionnelle.

Un Kilow très léger

Une fois que l’on connaît l’assortiment des composants, on profite enfin du Kilow le Fitness, qui 11,6 kg ! C’est jouissif à propulser autant en électrique, – assez facilement disons – qu’en musculaire, où l’on a aucune peine à passer les 30 km/h par la force des jambes. Les roues carbones Mavic sont en plus profilées, bien que les pneus Hutchinson soient tirés du gravel (ce qui offre une petite résistance au roulement).

Cependant, ce choix est motivé par la volonté d’assurer un produit Made in France, depuis le cadre jusqu’à l’assemblage du vélo électrique. Cela n’altère en rien le plaisir de conduite et la précision de direction.

Génial sur plat, évidemment, les reliefs puiseront en revanche dans sa batterie de 250 Wh qui est non amovible, mais qui fournit une autonomie de 30 à 50 km selon la marque. Il est possible d’ajouter une seconde batterie « range extender » pour doubler l’autonomie, qui devra probablement être installée sur l’un des deux jeux de fixations disponibles, les autres pouvant accueillir des garde-boue pour un supplément de 59 euros.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

La position de conduite est également très confortable, grâce aux poignées ergonomiques Ergotec et à une selle Selle Italia SLR Boost, ici en version Lady. Toutefois, il est difficile d’évaluer le confort sur l’asphalte entourant le lieu du Salon de Lyon. Malgré une distribution limitée, les quatre tailles disponibles, de S à XL, devraient convenir à une large majorité d’utilisateurs.

Balance ton prix

Par son équipement haut de gamme, son cadre carbone français et un moteur fabriqué en Suisse, le vélo fitness électrique Kilow ne surprend pas par son tarif. À 6 090 euros, c’est un VAE sportif polyvalent et ultra-léger, à emmener sur des sentiers autant que pour le vélotaf.

Le modèle Kilow le gravel au cintre course démarre à 6 290 euros.