Proche des 10 kg, ce vélo électrique polyvalent s’adapte aussi bien à la ville qu’au chemin

Présent au Roc d’Azur, le Kilow Gravel est, comme son nom l’indique, un vélo électrique de type gravel. Mais ses quelques options lui permettent de goûter à une philosophie plus urbaine, à l’image des garde-boue ou du cintre plat.

Catégorie reine du Roc d’Azur, les VTT et VTT électriques ne sont pas les seuls à attirer le feu des projecteurs médiatiques. Les gravels jouissent eux aussi d’un certain succès, à l’image du Moustache Dimanche 29, dont la version 2024 a été exhibée à l’événement. L’occasion d’en apprendre plus sur son futur moteur plus léger et sa nouvelle batterie.

La marque française Kilow a également fait son petit effet, avec son Kilow Gravel ultra léger. Nos confrères de Transition Vélo ont même pu le prendre en main quelques instants, pour un résultat convaincant. Ce qui est ici intéressant, c’est son côté versatile : ce modèle est certes un pur gravel, mais il peut aussi s’adapter à la ville avec des options spécifiques.

Moins de 12 kg sur la balance

Par exemple, il est possible d’y ajouter des garde-boue pour la somme de 59 euros, équipement indispensable pour vos trajets urbains. Troquer le cintre typé route contre un modèle plat est aussi envisageable. Et pour ceux qui cherchent encore plus d’efficacité, les pneus gravel peuvent être remplacés par des pneus routes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Il n’empêche, sa fiche technique et ses matériaux le préconditionnent à un usage principalement gravel. En carbone, le cadre, le guidon ou encore les roues lui confèrent un poids très faible de 11,6 kg. Le tout est associé à une petite batterie de 240 Wh et un moteur Bikedrive Air signé Maxon, pour un poids de total de 3,5 kg.

Une sifflement qui pose question

D’un couple de 40 Nm, le moteur génère néanmoins un sifflement à l’usage, a remarqué Transition Vélo. Un défaut que l’on espère être corrigé entre la période de précommandes qui a actuellement lieu, et les premières livraisons. Nos confrères ont toutefois été impressionnés par la légèreté de l’ensemble et de la faible résistance au pédalage.

Le Kilow Gravel s’appuie enfin sur un groupe SRAM Force AXS, doté d’une transmission électronique à 12 vitesses. À 9500 euros, il se positionne face au Domane+ SLR 6 AXS que nous avons testé sur 200 km en deux jours, qui offre un meilleur couple, mais une transmission moins aboutie.