Intersport brade son vélo électrique Nakamura Crossover V, aussi efficace pour les vélotafeurs que pour les promenades ou les voyages

Le Nakamura Crossover V, pour Voyage, est un vélo électrique de loisir qui a deux avantages : être polyvalent et bénéficier d’une réduction de 300 euros chez Intersport, sans compter les aides de l’État.

Intersport continue de rencontrer un vrai succès avec ses vélos électriques Nakamura. Par exemple, ce modèle Crossover V version 2023 est une évolution de l’E-Crossover V de 2022. Et qui a depuis été remplacé par le tout récent Nakamura Crossover V LTD, dont la principale évolution réside dans un changement de freins et un nouveau coloris. Ce qui fait que ce Nakamura Crossover V avec 300 euros de remise est le modèle le plus intéressant de la gamme.

Les points forts du Nakamura Crossover V

Une autonomie de 100 km

Quatre niveaux d’assistance électrique

Un porte-bagage qui peut supporter jusqu’à 25 kg

Alors, si vous comptez acquérir le Nakamura Crossover V, sachez qu’il est affiché à 1 399,99 euros au lieu de 1 699,99 euros chez Intersport. Ensuite, vous pouvez consulter les aides proposées par l’État pour demander un remboursement partiel.

Un vélo électrique accessible et polyvalent

Le Nakamura Crossover V s’adresse à tout le monde, que ce soit pour aller au travail ou pour faire de petites sorties le week-end sur des chemins plus champêtres. Pour ça, il mise sur un équipement bien équilibré, à commencer par son moteur central Naka E-Power de 80 Nm, avec quatre niveaux pour moduler l’effort. La batterie de 460 Wh, intégrée au cadre en aluminium, offre jusqu’à 100 km d’autonomie en conditions idéales. Ce chiffre est à pondérer en fonction de la météo, du conducteur, la charge ou encore la nature de la route.

Le Crossover V dispose d’une fourche suspendue (65 mm de débattement) qui absorbe les irrégularités du terrain. Ses freins à disques hydrauliques de 160 mm garantissent un bon freinage, même sous la pluie. Le vélo se montre aussi pratique avec son porte-bagage pouvant supporter 25 kg, ses garde-boue et son éclairage fixe intégré. Son écran LCD couleur affiche toutes les données essentielles. N’oubliez pas de télécharger l’application Naka E-Power pour retrouver des informations importantes comme le suivi de l’autonomie ou encore le verrouillage de l’assistance électrique.

Il tire son épingle face à la concurrence

Le Nakamura Crossover V se positionne face à des modèles comme le E-ACTV 500 de Decathlon. Ici, le moteur Naka E-Power bien que puissant avec ses 80 Nm de couple, reste un peu moins raffiné que les solutions Bosch Performance Line ou Shimano Steps. Ici, vous bénéficiez de 8 vitesses et de freins à disques hydrauliques Alhonga de 160 mm. C’est d’ailleurs la différence principale avec le modèle suivant qui lui utilise des Shimano.

Autre petit bémol, le dérailleur 8 vitesses et la cassette 12-32D offrent une plage de développement limitée pour les parcours vallonnés. L’absence de suspension arrière pourra également se faire ressentir sur les chemins accidentés. Mais pour le prix, surtout après réduction et aides de l’État, vous avez un bon compromis avec le Nakamura Crossover V, surtout si c’est votre premier VAE.

Pour en apprendre plus sur les vélos électriques et découvrir les meilleurs modèles du moment, vous pouvez consulter le guide d’achat des Survoltés, le média 100% électrique.

