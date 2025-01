Intersport joue le jeu des soldes et enlève un quart du prix à son vélo électrique Nakamura Crossover S

Qui dit Nakamura dit Intersport, créateur de cette marque de VAE de qualité, adaptés à tous les niveaux. C’est là que vous retrouvez le Nakamura Crossover S en promo à -25 % pendant les Soldes.

Le Nakamura Crossover S se veut être un vélo électrique d’entrée de gamme, avec un look moderne et particulièrement adapté aux trajets urbains et aux petites sorties en campagne. Le modèle est noir, sobre, avec un moteur de 250W et une batterie de 375 Wh qui lui permet d’avancer tranquillement, idéal pour les débutants. Son prix reflète cet état d’esprit, puisqu’il coûte de base 1199,99 euros et qu’il bénéficie de 300 euros de réduction pendant les Soldes d’hiver 2025 chez Intersport.

Les points forts du Nakamura Crossover S

Une bonne puissance de couple de 45 Nm

L’autonomie de 60 km max est idéale pour débuter

Ses 5 niveaux d’assistance permettent de s’adapter à tout le monde

Le Nakamura Crossover S est un VAE qui coûte normalement 1199 euros. Pendant les Soldes, vous le retrouvez chez Intersport à 899,99 euros, sans oublier les aides de l’État à demander après coup, qui s’élèvent par exemple à 400 euros en Île-de-France.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nakamura Crossover S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vélo électrique parfaitement adapté aux débutants

Si l’idée de vous procurer un vélo électrique vous trotte dans la tête depuis quelque temps et que vous ne savez pas trop vers quel modèle vous tourner, le Nakamura Crossover S peut être un bon point de départ. Il s’agit d’une entrée de gamme signée Intersport avec un look plutôt passe-partout, sobre, noir. C’est bien entendu un VAE de type loisir, fait pour être utilisé en ville et sur les chemins.

La batterie du vélo est à moitié cachée dans le cadre en aluminium et propose une puissance de 36V et 375 Wh. Le moteur, lui, est dans le moyeu arrière et développe une puissance de couple de 45 Nm. En moyenne, un couple moteur est compris entre 15 et 85 Nm pour un VAE et plus ce chiffre est élevé, plus le vélo grimpera facilement les côtes.

De quoi rouler longtemps en ville et à la campagne

Que ce soit pour aller au travail ou pour flâner sur les routes de campagne, même si le temps ne se prête pas trop à ça en ce moment, ce vélo permet de rouler pendant approximativement 60 km. Approximativement parce que ce chiffre dépend de pas mal de facteurs, notamment la météo, la nature de la route empruntée, le type de conduite et la morphologie du conducteur.

Vous pouvez consulter toutes les infos utiles sur l’écran LCD qui se situe au niveau du guidon. C’est là aussi que vous retrouvez la transmission 7 vitesses et actionnez les freins à disques hydrauliques. Sachez que vous roulez sur des pneus renforcés de 28 pouces qui permettent de franchir les obstacles sans difficulté. Attention, le vélo est disponible en trois tailles : S, M et L, donc prenez bien celui qui vous correspond.

Si vous n’en êtes pas à votre galop d’essai niveau VAE, vous pouvez découvrir d’autres modèles de vélos électriques dans notre guide d’achat.

