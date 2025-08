Galaxy Watch : Samsung confirme l’arrivée de One UI 8 Watch sur ces montres, mais il y a un hic

Samsung a annoncé ce mardi que la mise à jour de ses montres connectées vers One UI 8 Watch était bien prévue pour cette année. Seulement, les fonctions seront plus limitées que sur les derniers modèles.

La Samsung Galaxy Watch 7 en version 40 mm // Source : Robin Wycke – Frandroid

C’est à l’occasion de la sortie des nouvelles Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic que Samsung a inauguré sa nouvelle interface pour montres connectées, One UI 8 Watch, basé sur Wear OS 6.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2025 ?

Depuis, la marque coréenne a déjà déployé la mise à jour de sa nouvelle interface vers la Galaxy Watch Ultra de l’an dernier. Il faut dire que l’adaptation à ce modèle était plutôt aisée, puisqu’elle intégrait déjà des caractéristiques similaires à la nouvelle Galaxy Watch Ultra (2025), à l’exception du stockage.

Alors que Samsung avait déjà annoncé que One UI 8 Watch serait disponible sur l’ensemble de ses précédentes montres Wear OS, la firme a donné quelques détails supplémentaires ce mardi dans un billet de blog :

One UI 8 Watch sera disponible sur davantage de modèles Galaxy Watch au-delà de la gamme Galaxy Watch 8 plus tard dans l’année. Cette mise à jour ajoutera des fonctions de motivation de santé et une interface plus raffinée et intuitive à un plus grand nombre d’utilisateurs de produits Galaxy.

Pour l’heure, marque ne donne pas de grande précision quant à la fenêtre de déploiement de One UI 8 Watch sur les montres Samsung. Cependant, compte tenu des précédentes mises à jour, cette communication se veut plutôt rassurante. Rappelons en effet que One UI 6 Watch, inauguré en juillet 2024 sur les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, avait mis bien longtemps à être déployé sur les autres modèles.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

En effet, il avait fallu attendre le mois de décembre pour que le déploiement de la mise à jour se fasse pour les clients européens de Samsung. Un retard qui faisait suite à une phase bêta prolongée jusqu’en octobre et qui s’est accompagnée d’un délai notable sur les patchs de sécurité.

Des montres plus anciennes bien moins loties

Rappelons néanmoins que toutes les Galaxy Watch ne seront pas logées à la même enseigne avec One UI 8 Watch. Si tous les modèles de Samsung seront bien mis à jour — à partir des Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic — certaines fonctions ne seront proposées que sur les montres les plus récentes.

Pour aller plus loin

Galaxy Watch : attention, ces nouveautés de One UI 8 Watch seront réservées aux montres les plus récentes

Concrètement, même si la Galaxy Watch 7 partage le même processeur et le même capteur que la Galaxy Watch Ultra, elle n’aura pas droit au nouvel indice antioxydant, pas plus qu’à la mesure de charge vasculaire, réservés aux Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic et Galaxy Watch Ultra.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

De son côté, la nouvelle fonction « running coach », pour la course à pied, ne sera pas disponible sur les gammes Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 6.

Pour aller plus loin

One UI 8 Watch : Samsung lance sa mise à jour pour les Galaxy Watch, voici toutes les nouveautés

Outre la nouvelle interface graphique, la mise à jour sur ces modèles se contentera d’ajouter les conseils d’heure de coucher. De son côté, Gemini est d’ores et déjà disponible en remplacement de Google Assistant à l’aide d’une simple mise à jour depuis le Google Play Store, et ce même sans mise à jour vers One UI 8 Watch.