Galaxy Watch : attention, ces nouveautés de One UI 8 Watch seront réservées aux montres les plus récentes

Alors que Samsung a dévoilé récemment la mise à jour de ses montres connectées vers One UI 8 Watch, la plupart des nouveautés prévues seront cependant réservées aux montres les plus récentes du constructeur.

La Samsung Galaxy Watch Ultra

La semaine dernière, en amont de la présentation de ses futures Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic, Samsung présentait en détail les nouveautés à venir pour les autres montres de la marque. La bêta de One UI 8 Watch, prévue pour un déploiement en Corée du sud et aux États-Unis, va ainsi permettre de profiter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux scores de santé.

Cependant, on découvrait à cette occasion que la mise à jour ne serait pas prévue pour les deux premières montres Samsung sous Wear OS, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Plus discrètement, Samsung a par ailleurs indiqué dans les petites lignes que certaines fonctionnalités ne seraient proposées que sur les montres les plus récentes de la marque.

Des nouveautés exclusives à la Galaxy Watch Ultra

En effet, concernant la fonction de charge vasculaire — qui estime à quel point votre système vasculaire est stressé la nuit — Samsung estime que la mesure sera « disponible uniquement avec la Galaxy Watch Ultra et les gammes plus récentes de Galaxy Watch ».

Il en va de même pour le nouvel indice antioxydant, qui va permettre d’évaluer le taux de bêta-carotène dans l’organisme pour vous inciter à manger plus de légumes, réservé à la Galaxy Watch Ultra.

De son côté, le nouveau « running coach », prévu pour distiller des conseils vocaux et de la motivation durant l’entraînement, sera disponible « avec la Galaxy Watch 7 ou les gammes Galaxy Watch plus récentes ».

Finalement, parmi les quatre nouveautés annoncées par Samsung, seule une sera proposée sur les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 6 : les conseils d’heure de coucher. Même la Galaxy Watch 7, pourtant sortie l’an dernier, ne devrait avoir droit en prime qu’au nouveaux conseils de course à pied.

La Samsung Galaxy Watch Ultra

C’est la Galaxy Watch Ultra qui devrait être la mieux dotée en termes de nouvelles fonctionnalités avec l’ensemble des nouveautés prévues pour One UI 8 Watch. Il faut dire que Samsung compterait même lancer une nouvelle version cet été, avec une déclinaison bleue.

One UI 8 Watch devrait arriver le mois prochain à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked et de la présentation des Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic. Ces deux montres devraient être équipées nativement de la nouvelle interface de Samsung.