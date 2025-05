Garmin : ces anciennes montres auront bien droit aux nouveautés des dernières montres running

Garmin a confirmé que les nouveautés prévues pour l’heure uniquement sur ses Forerunner 570 et 970 allaient arriver sur d’autres montres.

La semaine dernière, Garmin dévoilait sa nouvelle gamme de montres connectées dédiées à la course à pied et au triathlon avec deux nouveaux modèles : la Garmin Forerunner 570 et la Garmin Forerunner 570.

Comme souvent chez le constructeur américain, qui dit nouveaux modèles dit aussi nouvelles fonctionnalités. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’entre les différents scores, les fonctions liées au jour de course ou les plans d’entraînement, les deux nouvelles montres Forerunner sont riches en nouveautés.

L’une des questions qui se posait alors naturellement vise les montres plus hautes en gamme, mais plus ancienne. Le blogueur DCRainmaker a ainsi demandé à Garmin si les nouveautés découvertes avec les Forerunner 570 et 970 allaient arriver sur le reste de la gamme et, si oui, sur quels modèles.

Heureusement, Garmin a confirmé que d’autres montres de la marque allaient bel et bien profiter de ces nouveautés à l’avenir :

Le projet actuel est de déployer les nouvelles fonctions annoncées avec les Forerunner 570 et 970 vers les Fenix 8, Enduro 3 et Tactix 8 avec de futures mises à jour. Nous ne pouvons pas commenter sur le calendrier prévu ou garantir que toutes les fonctions arriveront avec ces mises à jour.

Concrètement, les dernières montre outdoor de Garmin auront donc bel et bien droit au moins à une partie des nouveautés des montres Forerunner. En revanche, il semble donc que les précédents modèles — la Forerunner 965 et la Forerunner 265 — ne seront pas éligibles à ces mises à jour de fonctionnalités.

De nombreux nouveautés logicielles sur les nouvelles Forerunner

Pour rappel, les nouveautés logicielles sont particulièrement riches, notamment du côté de la Forerunner 970.

La montre profite en effet de nouveaux scores de tolérance de course à pied, d’économie de course et de perte de vitesse d’impact au sol.

Elle permet également de passer automatiquement les kilomètres d’une course non pas en se basant sur le suivi GPS, mais sur le tracé de la course, ou de suggérer la fin du course après avoir passé la ligne d’arrivée.

On peut également noter de nouveaux plans d’entraînement dédiés au triathlon, ainsi qu’une prévision du temps de course en fonction de son entraînement actuel et d’une date future préprogrammée.