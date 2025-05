Forerunner 570 et 970 : voici toutes les nouvelles fonctions des montres de running de Garmin

Avec ses nouvelles montres de sport Forerunner 570 et 970, Garmin va proposer de nouveaux scores, données et fonctionnalités pour les utilisateurs. On fait le point sur les nouveautés.

La Garmin Forerunner 570 // Source : Garmin

Non content de proposer un nouveau capteur de fréquence cardiaque sur ses Forerunner 570 et Forerunner 970, les appels Bluetooth ou une lampe torche LED sur la montre la plus haute en gamme, Garmin inaugure également de nouvelles fonctionnalités sur ces deux montres.

Pour aller plus loin

Quelle montre connectée Garmin choisir ? Notre sélection des meilleurs modèles

Bien évidemment, les montres conservent les fonctions qui avaient déjà fait le succès des précédentes Garmin Forerunner 265 et 965. C’est le cas des scores de montée et d’endurance, des dynamiques de course à pied, du score de préparation à l’entraînement ou de l’indice Stamina.

Cependant, à l’occasion du lancement de ses deux nouveaux modèles, Garmin propose de nouveaux scores, données et fonctionnalités disponibles pour l’heure uniquement sur ces deux nouvelles montres. Ces nouveautés n’étaient logiquement pas intégrées aux précédents modèles, pas plus qu’elles ne le sont encore sur les autres montres du constructeur, y compris les Fenix 8 plus hautes en gamme.

De nouveaux scores pour la course à pied

Du côté de la course à pied, ce sont trois nouveaux scores qui sont proposées sur la nouvelle Garmin Forerunner 970 : l’économie de course, la tolérance de course et la perte de vitesse d’impact au sol.

Économie de course (Forerunner 970)

Le score d’économie de course vise à déterminer si vous avez suffisamment d’efficacité énergétique avec votre foulée. Il s’agit d’un score avec sept niveaux proposés.

La mesure d’économie de course sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Garmin

Concrètement, plus votre économie de course est élevée, moins vous allez vous fatiguer en courant. Cette mesure nécessite cependant l’utilisation de la nouvelle ceinture Garmin HRM 600.

Tolérance de course (Forerunner 970)

La tolérance de course va quant à elle mesurer à quel point votre entraînement en course à pied va vous fatiguer.

La tolérance de course sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Garmin

L’idée est, chaque semaine, de vous dire combien de kilomètres vous pourriez courir sans passer en surentraînement et donc sans risque de vous blesser.

Perte de vitesse d’impact au sol (Forerunner 970)

La perte de vitesse d’impact au sol va quant à elle évaluer la qualité de votre foulée avec notamment l’oscillation verticale, le temps d’impact ou la longueur des foulées. L’idée est de vous indiquer à quel point chaque pas va vous ralentir ou si, au contraire, votre foulée est suffisamment dynamique pour suffisamment rebondir.

La Garmin HRM 600 // Source : Garmin

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Cette donnée nécessite elle-aussi l’utilisation de la nouvelle ceinture cardio Garmin HRM 600.

De nouveaux profils d’entraînement

Les nouvelles Garmin Forerunner 570 et 970 viennent par ailleurs inaugurer de nouveaux profils d’entraînement pour la gamme Forerunner de la marque. La plupart de ces nouveautés sont ainsi accessibles sur les deux nouvelles montres de Garmin, avec un petit bémol pour la partie liée aux sports aquatiques.

Bien évidemment, tous les profils déjà proposés par le passé sur les Forerunner 265 et 965 restent proposés, on va se concentrer ici uniquement sur les nouveaux modes :

nouveaux modes multisports : biathlon, enchaînement, triathlon en piscine ;

nouveau mode bien-être : mobilité ;

nouvelles courses en extérieur : course d’obstacles ;

nouvelles activités de plein-air : chasse, équitation, tir à l’arc ;

nouveau mode cyclisme : BMX ;

nouvelles activités sur l’eau : canoë kayak, pêche, bateau — la navigation à la voile, régates, plongée masque et tuba et expédition en voilier sont exclusives à la Forerunner 970.

De nouvelles fonctions sur les Forerunner 570 et 970

La nouvelle gamme Forerunner de Garmin ne se contente pas de proposer de nouveaux scores ou des profils d’activité inédits. Elle intègre aussi quelques fonctions qui peuvent s’avérer très pratiques.

Le nouveau programme d’entraînement triathlon (Forerunner 570 et 970)

Malgré ce que leur nom peut suggérer, les Forerunner 570 et 970 ne sont pas conçues que pour les coureurs. La gamme Forerunner est en effet orientée vers le triathlon en général et, à la sortie des deux nouveaux modèles, Garmin en a profité pour étendre son programme d’entraînement Garmin Coach.

Jusqu’à présent limité à la course à pied, au cyclisme et à la musculation, le service de Garmin va désormais permettre de programmer des entraînements dédiés pour le triathlon. Garmin précise que certains programmes pourront s’adapter chaque jour en fonction de votre récupération et de vos entraînements précédents.

Le nouveau rapport du soir (Forerunner 570 et 970)

Depuis trois ans, Garmin propose une fonction de rapport matinal sur ses montres, indiquant votre VFC nocturne, la météo, la qualité du sommeil ou les événements de la journée.

Le rapport du soir sur la Garmin Forerunner 570 // Source : Garmin

À présent, les nouvelles montres de la marque permettront aussi d’afficher un rapport du soir avec un récapitulatif de votre journée, le temps de sommeil nécessaire pour récupérer ou les événements et la météo du lendemain.

La prévision du temps de course (Forerunner 570 et 970)

Garmin a été l’un des pionniers dans la prédiction de course en fonction de votre forme pour la course à pied. Désormais concurrencé par Strava, Coros, Amazfit ou même Huawei dans ce domaine, la marque américaine va un peu plus loin.

Le prédicteur de course Garmin // Source : Capture d’écran Frandroid

Distincte du prédicteur de course, la prévision du temps de course permet de donner une date de compétition et un parcours à la montre. Elle saura ensuite vous dire en combien de temps vous pourriez finir cette course si vous gardez le même rythme d’entraînement. En somme, si le prédicteur de course est censé prévoir vos performances au jour où vous le consultez, la prévision du temps de course se projette à l’avenir.

L’auto lap par checkpoint et la suggestion de fin de course (Forerunner 570 et 970)

Ces deux nouvelles fonctions s’avéreront très utiles en compétition. Si les puces GPS des montres connectées se sont bien améliorées ces dernières années, il arrive encore fréquemment qu’elles estiment mal la distance parcourue.

Pour aller plus loin

Comment j’ai configuré ma montre Garmin pour mon premier marathon

L’idée de l’auto lap par checkpoint est ainsi de compenser ce défaut du GPS en récupérant le tracé de la course. Dès lors, la montre comptera les kilomètres non pas mesurés par elle-même, mais à chaque fois que vous passez un point de passage du tracé. Un bon moyen d’ajuster au mieux son allure durant la compétition, sans craindre qu’elle ne soit faussée par les zigzags ou les soucis de géolocalisation.

Il en va de même pour la suggestion de fin de course. Les Forerunner 570 et 970 pourront vibrer une fois la ligne d’arrivée passée pour vous inciter à mettre fin à votre activité. Là aussi, un bon moyen d’éviter de se retrouver avec 20 à 30 minutes de données superflues à analyser après la course.

Les itinéraires en boucle dynamiques (Forerunner 970)

Autre nouveauté intégrée cette fois uniquement à la Forerunner 970 : les itinéraires en boucle dynamique. L’idée cette fois est d’indiquer à la montre une distance que vous aimeriez courir, puis elle va vous proposer des itinéraires.

L’itinéraire dynamique sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Garmin

Surtout, si vous vous éloignez du tracé prévu initialement par la montre, la Forerunner 970 sera capable de vous proposer un itinéraire alternatif, une fonction reprise de la gamme Fenix.

Prix et disponibilité des Garmin Forerunner 970 et 570

Bien évidemment, toutes ces nouveautés seront testées ultérieurement avec les tests complets de Garmin Forerunner 570 et Garmin Forerunner 970.

Pour rappel, les deux nouvelles montres de Garmin seront disponibles en France à compter du 21 mai. La Forerunner 570 est déclinée en deux tailles de 42 ou 47 mm, au prix de 549,99 euros, tandis que la Forerunner 970 sera disponible uniquement en taille 47 mm à 749,99 euros.

De son côté, la ceinture Garmin HRM 600, essentielle pour profiter des mesures d’économie de course et de perte de vitesse d’impact au sol, sera proposée au tarif de 169,99 euros.