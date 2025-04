Strava peut désormais deviner votre prochain record en course à pied grâce à cette nouveauté

Strava a déployé une nouvelle fonctionnalité permettant d’estimer votre meilleur temps possible sur les quatre distances phares de la course de fond : le 5 km, le 10 km, le semi-marathon et le marathon.

Les nouvelles projections des performances de Strava // Source : Frandroid

En fin d’année dernière, Strava déployait sa propre solution d’intelligence artificielle, baptisée Athlete Intelligence. Celle-ci permettait alors d’analyser vos séances en fonction de votre allure ou de votre fréquence cardiaque.

Désormais, le réseau social pour les sportifs apporte une nouvelle pierre à son édifice en proposant une nouvelle fonctionnalité d’estimation des temps de course.

Une prédiction de temps de course basée sur vos entraînements

Concrètement, en se rendant dans l’onglet « vous » de l’application mobile, puis dans « progrès », vous verrez apparaître une nouvelle « projection des performances ». À l’instar des prédicteurs de course que l’on retrouve chez Garmin, Coros ou Huawei, l’idée est d’estimer, en fonction de vos entraînements récents et de vos temps passés, le temps que vous mettriez à courir une course de 5 km, de 10 km, un semi-marathon ou un marathon.

Comme l’explique Strava, la fonctionnalité nécessite d’avoir au moins 20 activités enregistrées sur les 24 dernières semaines. Elle va ensuite s’appuyer sur de nombreuses données :

Strava utilise uniquement les données d’activité réelles pour projeter des résultats de course. Le système exploite également les performances d’athlètes ayant des historiques d’entraînement similaires.

D’après nos essais, le prédicteur de course de Strava se veut plus pessimiste que celui de Garmin sur les mêmes distances, les deux plateformes se basant pourtant sur les mêmes entraînements. En revanche, celui de Strava paraît plus proche des temps réellement réalisés par le passé :

Strava Garmin Record actuel 5 km 00:21:45 00:20:46 00:22:49 10 km 00:46:08 00:44:26 00:48:56 semi-marathon 01:44:40 01:41:14 01:44:56 marathon 04:05:11 03:44:15 04:17:31

Jusqu’à présent, Strava ne proposait pas de prédicteur de temps de course. Le réseau social se contentait d’enregistrer les records actuels sur différentes distances allant du 400 m au 50 km.

Strava se renforce sur la course à pied

La plateforme étoffe cependant peu à peu ses fonctionnalités d’entraînement. Outre le prédicteur de course désormais intégré, elle a également annoncé, la semaine dernière, le rachat de la plateforme d’entraînement Runna. De quoi ajouter à son catalogue une application de plans d’entraînement personnalisés, dédiés à la course à pied.

La fonction de projection des performances de Strava est cependant réservée aux utilisateurs ayant souscrit un abonnement premium, d’un montant de 9,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.