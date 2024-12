Votre montre Samsung ou Google peut désormais contrôler ces voitures depuis votre poignet

Ford a lancé une application Wear OS permettant de contrôler son véhicule directement au poignet. Un bon moyen de retrouver rapidement où on l’a stationné.

La Samsung Galaxy Watch Ultra tourne sous Wear OS // Source : Robin Wycke – Frandroid

Il aura fallu patienter près de 10 ans avant que Ford ne mette sa promesse à exécution. En 2015, au tout début des montres connectées, le constructeur automobile américain avait lancé une application pour Android Wear — l’ancien nom de Wear OS — afin de contrôler sa voiture directement au poignet.

Baptisée MyFord, l’application a fait long feu, remplacée un an plus tard par l’application FordPass. Or, cette nouvelle version n’était alors plus compatible qu’avec les Apple Watch, Ford ayant décidé de délaisser les montres connectées Wear OS à partir de 2016.

C’est seulement huit ans plus tard que Ford a finalement rattrapé son retard en proposant désormais aux utilisateurs de montres Wear OS de gérer leur véhicule directement au poignet. Depuis le mois dernier, l’application FordPass est en effet disponible sur le Google Play Store et peut être utilisée aussi bien sur une montre Samsung Galaxy Watch qu’une Google Pixel Watch ou une montre Xiaomi, Ticwatch ou OnePlus compatible.

Contrôle de l’autonomie, du verrouillage et du stationnement

Repérée par le site TechIssuesToday, cette nouvelle application FordPass pour Wear OS va permettre de contrôler plusieurs fonctionnalités du véhicule. Elle va par exemple estimer l’autonomie restante, mais également permettre de lancer le chauffage à distance avant de monter à bord.

L’application va aussi permettre de déverrouiller la voiture à distance, directement au poignet, sans avoir à passer par une clé ou par l’application sur smartphone. Pour ce faire, il faudra néanmoins passer par un code ou un schéma de déverrouillage.

Enfin, l’application FordPass sur montre connectée va également indiquer l’adresse la plus proche à laquelle le véhicule est garé. L’adresse en question peut être visionnée sur une carte et il est aussi possible de faire klaxonner la voiture ou de lancer un appel de phares pour le repérer plus facilement.

L’application FordPass est d’ores et déjà disponible sur le Google Play Store pour les montres connectées Wear OS.