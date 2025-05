Forerunner 570 : Garmin lance sa nouvelle montre running milieu de gamme, idéale s’améliorer en course à pied

En parallèle de sa Forerunner 970, Garmin vient de présenter, ce jeudi, sa nouvelle Garmin Forerunner 570. Une montre positionnée sur le milieu de gamme de la marque et qui succède à la 265.

La Garmin Forerunner 570 // Source : Garmin

Garmin fait d’une pierre deux coups avec ses annonces de ce jeudi. La marque américaine vient en effet de présenter deux nouvelles montres de sport pour sa gamme Forerunner, dédiée à la course à pied, au triathlon et, plus généralement, au multisport. En plus de sa Forerunner 970, le constructeur a en effet présenté sa nouvelle Garmin Forerunner 570.

Comme son nom ne l’indique pas, ce nouveau modèle semble succéder aux précédentes Garmin Forerunner 745, Forerunner 255 et Forerunner 265 en se positionnant comme le modèle intermédiaire au sein de la gamme running du constructeur. En entrée de gamme, on va ainsi retrouver la Forerunner 165 et en haut de gamme, la nouvelle Forerunner 970.

La Garmin Forerunner 570 // Source : Garmin

La Forerunner 570 a quant à elle pour mission de proposer un modèle intermédiaire pour les personnes souhaitant profiter de fonctions poussées, sans pour autant dépenser plus de 700 euros.

Lunette en titane, température et appels Bluetooth

La Garmin Forerunner 570 profite par exemple de la même lunette en titane que la Forerunner 965 de précédente génération, mais avec des teintes très colorées. De quoi lui permettre une résistance accrue par rapport au plastique utilisé sur la Forerunner 265. La montre embarque également un micro et un haut-parleur pour les appels et l’assistant vocal. Elle est aussi équipée d’un capteur de température cutanée pour analyser votre température durant la nuit et prévenir d’éventuelles maladies.

Comme la Forerunner 970, la nouvelle Forerunner 570 inaugure quelques nouveautés comme le « rapport du soir » qui va analyser votre journée, de la même manière que le rapport matinal va faire un bilan de votre sommeil. Il en va de même pour le nouveau programme d’entraînement dédié au triathlon proposé sur cette nouvelle gamme 2025 de Garmin Forerunner.

Une montre toujours sans cartographie

En revanche, signalons que la Garmin Forerunner 570 ne profite pas de certaines fonctions utilisées par le passé sur la Forerunner 965. C’est le cas notamment de l’indice de Stamina, qui reste réservé aux montres haut de gamme de Garmin. Il en va de même pour l’ECG, indisponible sur ce nouveau modèle malgré l’intégration du capteur Garmin Elevate Gen 5. La cartographie non plus n’est proposée sur cette montre milieu de gamme et reste cantonnée aux montres Forerunner 965, Forerunner 970 et Fenix. Chez la concurrence, rappelons que des marques comme Coros ou Suunto proposent désormais des fonctions de cartographie sur des modèles à moins de 400 euros.

La Garmin Forerunner 570 // Source : Garmin

La Garmin Forerunner 570 est déclinée en deux tailles, de 42 ou 47 mm de large. Elle est proposée en de nombreux coloris, du noir au blanc en passant par l’orange, le gris ou le bleu.

Prix et disponibilité de la Garmin Forerunner 570

La Forerunner 570 sera disponible à compter du 21 mai 2025 et affichée en France au prix de 549,99 euros quelle que soit la taille. À titre de comparaison, la Forerunner 265 était lancée en 2023 à 500 euros, tandis que la Forerunner 965 était proposé à 650 euros.