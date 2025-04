Garmin s’apprête à dévoiler sa nouvelle montre de référence pour la course à pied

Les premiers indices sur la prochaine montre Garmin Forerunner 970 émergent, alors que le modèle a été référencé sur le site taïwanais du constructeur.

La Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Cela fait désormais plus de deux ans que Garmin a dévoilé ses dernières montres dédiées à la course à pied, les Garmin Forerunner 265 et Forerunner 965. Il s’agissait alors de modèles qui reprenaient les fonctionnalités de leurs prédécesseures — Forerunner 255 et Forerunner 955 — mais en intégrant une nouvelle dalle Almoled en lieu et place de l’écran MIP.

Deux ans plus tard, des rumeurs insistantes font état d’un renouvellement de la gamme Forerunner chez le constructeur taïwanais. Outre le calendrier qui se fait de plus en plus pressant, c’est maintenant Garmin lui-même qui a confirmé l’arrivée de nouvelles montres de sport dédiées au running.

De la Forerunner 965 et la Forerunner 970

En effet, comme l’a découvert le site Garmin Rumors, le site taïwanais du constructeur a référencé pendant quelques jours une page de support sur un modèle encore inconnu, la Garmin Forerunner 970, avant de la supprimer.

De quoi suggérer plusieurs choses, d’abord au niveau du nom du modèle. Jusqu’à présent, les montres de la gamme Forerunner se déclinaient toutes avec un « 5 » en dernier chiffre. Le premier chiffre indiquait la gamme et le second la génération. En passant des modèles « XX5 » aux modèles « XX0 », Garmin pourrait ainsi simplifier ses références. Il se pourrait cependant que la marque travaille sur deux montres en parallèle, avec une Forerunner 975 et une Forerunner 970 aux caractéristiques légèrement différentes.

Une sortie qui pourrait avoir lieu le mois prochain

Le second point à noter concerne le calendrier. Si Garmin s’avance déjà à publier une page de support pour cette prochaine montre, cela signifie sans doute que le modèle est désormais prêt à être dévoilé. Les éléments marketing, SAV et support sont en effet parmi les dernières étapes des constructeurs avant la mise sur le marché d’un nouveau produit. On pourrait dès lors avoir des nouvelles de cette Forerunner 970 dès le mois prochain.

Le capteur Elevate Gen 5 de la Garmin Fenix 8 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le capteur optique Elevate 4 de la Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Quant aux caractéristiques de cette Forerunner 970, elles sont encore inconnues. On peut cependant espérer l’intégration du capteur cardio optique Garmin Elevate Gen 5 — déjà utilisé sur les Fenix 7 Pro et Fenix 8 — en lieu et place du capteur Elevate Gen 4 proposé sur la Forerunner 955.

On peut également espérer d’autres nouveautés, comme l’intégration d’une lampe torche LED, même s’il s’agit ici d’une pure spéculation.