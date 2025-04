Voici le classement des montres running les plus utilisées en France

Comme tous les ans, la plateforme d’entraînement Campus a dévoilé son enquête sur les pratiques de la course à pied en France. Parmi les différentes données, l’étude révèle les marques de montres les plus utilisées pour le running en France.

Des marathoniens lors du marathon de Paris 2025 // Source : Geoffroy Husson

Avec le printemps qui arrive, c’est le retour de la saison de la course à pied, avec de nombreuses compétitions organisées tous les week-ends en France et le temps de la remise en forme pour les coureurs et coureuses occasionnelles.

C’est également le moment choisi par la plateforme d’entraînement en course à pied Campus Coach pour dévoiler l’édition 2025 de sa « grande enquête du running ». Pour l’occasion, la plateforme française a interrogé plus de 13 000 coureurs et s’est aussi appuyée sur ses propres chiffres en tant que principale application d’entraînement pour la course à pied en France.

Si l’étude s’attarde notamment sur les marques de chaussures les plus utilisées, le temps d’entraînement ou les objectifs de course des coureurs, elle nous intéresse en particulier pour les marques de montre de sport.

La Garmin Forerunner 965 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En effet, l’étude de Campus indique que 97 % des coureurs interrogés utilisent une montre connectée pour courir au quotidien, quand 49 % emportent par ailleurs leur téléphone. Les bracelets connectés ne sont utilisés que par 1 % des coureurs, les ceintures cardio par 20 % d’entre eux et les brassards cardio — comme le Coros HRM — par 7 % d’entre eux.

Garmin largement en tête

Du côté des marques de montres connectées, c’est sans surprise Garmin qui domine les débats. La marque américaine est en effet plébiscitée par 75 % des adeptes de la course à pied, aussi bien chez ceux se définissant comme « débutants » (66 %) que par les coureurs « expérimentés » (78 %) ou « experts » (61 %).

Derrière, c’est Coros qui arrive en deuxième place, avec 8 % des coureurs indiquant porter une montre de la marque chinoise. Fait notable, Coros est en grande partie utilisée par les coureurs « experts », à hauteur de 27 %, et « expérimentés », à hauteur de 10 %.

Apple figure en troisième position, avec 7 % de parts de marché, essentiellement poussé par les coureurs « débutants » qui sont 13 % à utiliser une Apple Watch. Les coureurs expérimentés ou experts ne sont cette fois que 2 % à utiliser une montre de la firme américaine.

Au-délà du podium, on retrouve dans l’ordre Suunto (4 %), puis Polar (3 %) et enfin les autres (3 %) dans lesquels on pourrait ranger aussi bien Samsung qu’Amazfit ou Google/Fitbit.

Des montres surtout utilisées pour l’allure, la distance et la durée

Quant à l’usage des montres connectées pour les coureurs, l’enquête de Campus révèle qu’il s’agit surtout de vérifier l’allure ou la vitesse durant l’exercice, puis le kilométrage ou la durée des entraînements. Étonnamment, la mesure de la fréquence cardiaque n’arrive qu’en quatrième critère et la charge d’entraînement en huitième position :

l’allure / la vitesse le kilométrage la durée la fréquence cardiaque le dénivelé la cadence de pas les statistiques de forme la charge d’entraînement les calories brûlées

D’après Campus, cette huitième place pour la charge d’entraînement pourrait s’expliquer par le fait qu’elle peut être compliqué à interpréter pour le grand public.