La Fnac et Darty bradent à moins de 100 € la Huawei Watch GT 4, une montre connectée premium et abordable pour les soldes

La Huawei GT 4 n’est certes pas le modèle le plus récent de la marque, elle reste encore compétitive, surtout quand elle est affichée à 99,99 euros comme en ce moment pendant les soldes, contre 249,99 euros habituellement.

La Huawei Watch GT 4 est disponible depuis septembre 2023 et a depuis été remplacée par le modèle Watch GT 5. Pour autant, elle n’est pas à oublier puisqu’elle a de solides arguments à faire valoir, à commencer par une autonomie de 14 jours maximum. Cette nouvelle génération a eu pour effet de faire baisser le prix du modèle précédent. C’est pour ça que vous retrouvez la Huawei Watch GT 4 avec 150 euros de réduction pendant les soldes d’été.

Les points forts de la Huawei Watch GT 4

Sa dalle Amoled de 1,43 pouce bien éclairée

Un bon suivi des activités sportives

La couronne rotative, pratique et agréable à l’usage

La version de la Huawei Watch GT 4 46 mm avec un bracelet en silicone noir a été lancée à 249,99 euros. Aujourd’hui, vous la retrouvez sur le site de la Fnac pour seulement 99,99 euros. On la trouve au même prix chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch GT 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Huawei mêle élégance et sport sur la Watch GT 4

Huawei parvient toujours à proposer des montres connectées aux fonctions avancées, mais qui n’en oublient pas l’élégance. Il y en a pour tous les goûts, comme avec cette version sobre, noire, que vous pouvez agrémenter d’un second bracelet offert à la commande, pour coller à votre style. Ça en fait un modèle élégant à arborer au poignet en toute circonstance, que vous fassiez du sport ou non.

Vous profitez d’une dalle Amoled de 1,43 pouce, pour une définition de 466 x 466 pixels 326 PPI. Vous pouvez l’utiliser en mode Always-on, ce qui a une incidence sur son autonomie de 14 jours, ou faire en sorte qu’elle s’allume uniquement quand vous levez le poignet ou que vous touchez l’écran. Le tout fonctionne avec HarmonyOS, développé par Huawei, qui est pratique, mais un peu trop fermé aux applications tierces.

Une montre connectée bardée de capteurs

Une fois portée, la Huawei Watch GT 4 peut s’adapter à plus de 100 sports différents et en reconnaître quelques-uns automatiquement. Vous avez même accès à des entraînements adaptés pour chaque sport et ainsi progresser à votre rythme. En plus de ça, une puce GPS bien efficace permet de suivre vos trajets quand vous courez. Il y a en plus un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un accéléromètre et même un capteur de température cutanée qui peut servir à prévenir l’arrivée des règles.

Ces capteurs permettent aussi de suivre la qualité de votre sommeil et votre niveau de stress. Par contre, on peut déplorer l’absence d’électrocardiogramme, même si ce n’est pas le plus indispensable. Enfin, la marque annonce une autonomie de 14 jours, mais c’est si vous l’utilisez avec le moins d’options activées. L’autonomie réelle varie donc en fonction de ce que vous en faites, mais reste correcte pour ce type de produit.

Vous pouvez en apprendre plus sur les capacités de la Huawei Watch GT 4 en parcourant notre test complet.

Dans notre guide d’achat consacré aux meilleures montres connectées du moment, vous pouvez retrouver des alternatives à la Huawei Watch GT 4.

