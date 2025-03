Oui, ce TV QLED Mini LED Hisense 65″ (120 Hz, HDMI 2.1) coûte vraiment moins de 700 €

Très complet, le TV QLED Hisense 65U79NQ réunit un grand nombre de caractéristiques que l’on recherche habituellement dans un téléviseur. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il peut actuellement vous revenir à 671,74 euros au lieu de 899,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Grande dalle rafraîchie nativement à 120 Hz, ports HDMI 2.1, dalle QLED Mini LED… Le TV Hisense 65U79NQ coche bien des cases. Étonnamment, son prix reste assez contenu pour une telle fiche technique. Ce téléviseur peut en effet vous revenir à moins de 700 euros grâce à une réduction et à une ODR.

Ce qu’offre le TV Hisense 65U79NQ

Une dalle 4K QLED Mini LED de 65 pouces

Un support des formats HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1, un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Auparavant affiché à 899,99 euros, puis réduit à 799,99 euros, le TV QLED Mini LED Hisense 65U79NQ est aujourd’hui affiché à 721,74 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à une ODR de 50 euros, valable jusqu’au 31 mars 2025, ce téléviseur peut vous revenir à 671,74 euros.

La réduction appliquée au TV Hisense 65U79NQ dans le panier sur le site de la Fnac.

Un excellent niveau de détails

Le TV QLED Hisense 65U79NQ présente tout d’abord un design plutôt élégant avec ses bordures très fines et son pied solide et bien conçu. Bien sûr, le principal point fort de ce design reste cette grande dalle 4K UHD QLED de 65 pouces, qui bénéficie en plus d’un système de rétroéclairage Mini LED. Concrètement, cette technologie offre des contrastes plus marqués, un rendu des couleurs plus fidèle et une luminosité élevée ; les contours des objets diffusés à l’écran sont ainsi beaucoup plus nets.

Le téléviseur marque aussi des points grâce au support des formats HDR (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision), qui permettent de profiter d’images encore plus détaillées, et ce, dans les zones de lumière et d’ombre. Mention spéciale aussi pour la technologie IMAX Enhanced, que les amateurs de cinéma devraient apprécier. Et on peut profiter de tout cela sur un écran anti-reflet, doté d’un capteur de luminosité ambiante. Côté audio, le fabricant a misé sur un caisson de basses intégré et sur une compatibilité avec le Dolby Atmos, soit l’assurance d’un son bien vaste et immersif.

Tout pour le gaming

Hisense n’a pas négligé les joueuses et joueurs aguerris puisque non seulement la dalle du téléviseur est rafraîchie nativement à 120 Hz, offrant ainsi des images particulièrement fluides, mais ce modèle embarque aussi et avant tout quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent évidemment l’affichage en 4K@120Hz. Il est même possible de jouer en 144 Hz si besoin, ce qui pourrait être très utile pour les FPS ou tous les titres qui requièrent une réactivité optimale. Le VRR (ou taux de rafraîchissement variable, qui permet d’éviter toute déchirure d’écran) est aussi de la partie, de même que la technologie AMD Freesync Premium Pro.

Sachez aussi que les fans de sport pourront profiter du mode Sport IA qui, couplé aux technologies MEMC (qui permet d’offrir des séquences sans saccade) et au Smooth Motion, permet au TV de détecter automatiquement les objets et personnes en mouvement afin d’optimiser ensuite l’image. Parfait pour des matchs toujours fluides et sans saccade, par exemple. Enfin, ce TV est animé par Vidaa, l’OS maison de la marque, toujours aussi prompt.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 65 pouces du moment.

