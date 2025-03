Darty et la Fnac bradent à un super prix ce pack Huawei avec montre connectée + écouteurs

La Huawei Watch Fit 3 est une montre connectée qui va droit à l’essentiel, et qui a surtout été lancée à un prix très contenu. En ce moment, elle devient encore plus intéressante incluse dans un pack, lequel comprend également une paire d’écouteurs sans fil Huawei FreeBuds SE 2 ; le tout est affiché à 129,99 euros au lieu de 159,99 euros.

Dévoilée l’an dernier, la Huawei Watch Fit 3 est une montre connectée accessible, mais plus que crédible grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Elle n’est certes pas parfaite, notamment en raison d’un manque de précision dans certaines mesures, mais pour son prix, les concessions peuvent être facilement acceptées. En ce moment, on la recommande bien plus lorsqu’elle est contenue dans un pack comprenant également une paire d’écouteurs sans fil FreeBuds SE 2 de la même marque ; le tout est affiché à moins de 130 euros.

Que trouve-t-on dans ce pack Huawei ?

Une montre connectée aux faux airs d’Apple Watch…

…avec une foule de capteurs

Des écouteurs sans fil bien endurants

Lancés respectivement à 159 euros et à 59,99 euros (et actuellement proposés à 129,99 euros et à 39,99 euros), la Huawei Watch Fit 3 et les Huawei FreeBuds SE 2 sont actuellement présents dans un pack affiché à 129,99 euros chez Darty et à la Fnac. C’est comme si les écouteurs étaient offerts, donc.

Une tocante élégante et plutôt complète

Vous l’aurez sûrement remarqué, la Huawei Watch Fit 3 s’inspire assez fort de l’Apple Watch. La marque a en effet troqué son habituel écran rectangulaire contre une dalle carrée, comme chez la Pomme. Sur le côté, on trouve aussi une couronne aux faux airs de Digital Crown. Mais la montre connectée de Huawei est tout de même différente, avec ses bords plats et son absence de matériau spécifique contre les rayures (pas de Gorilla Glass, par exemple). On peut quand même compter sur une certification 5 ATM ; elle peut donc résister à la transpiration, la pluie ou l’immersion à faible profondeur. Côté écran, on a droit à une dalle OLED de 1,82 pouce très lumineuse et compatible Always-On. En revanche, on apprécie moins les finitions un peu grossières autour de l’écran, avec ces grosses bordures noires.

Pour ce qui est du logiciel, la montre embarque le système d’exploitation Harmony OS 4.0 de Huawei. Une interface plutôt intuitive, mais en dehors des usages intégrés nativement, il est malheureusement impossible de profiter de davantage de fonctionnalités en l’absence d’un vrai écosystème d’applications tierces.

Côté suivi de l’activité et de la santé, la Watch Fit 3 intègre une foule de capteurs : accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique pour la boussole, cardiofréquencemètre optique, oxymètre de pouls optique pour la saturation en oxygène dans le sang ou encore puce GNSS. Elle peut aussi suivre pas moins de 100 types d’entraînement. Sachez cependant qu’elle peut connaître quelques ratés, notamment pour la fréquence cardiaque sur les exercices intensifs et sur la précision du GPS. Enfin, la montre de Huawei brille bien plus côté autonomie, puisqu’elle est capable de tenir plus de cinq jours en usage très intensif.

Des écouteurs bien endurants

Également inclus dans ce pack, les Huawei FreeBuds SE 2 sont des écouteurs sans fil qui reprennent un design assez classique, celui des oreillettes munies de tiges. Il ne s’agit ici pas de modèles intra-auriculaires, mais « open-fit », qui ne peuvent donc pas proposer d’isolation passive, et encore moins de réduction de bruit active. On peut toutefois profiter, selon la marque, d’une annulation du bruit lors des appels. C’est déjà ça. Autrement, chaque écouteur pèse seulement 3,8 g, un poids plume qui devrait les rendre bien confortables dans l’oreille. Ils sont en plus certifiés IP54, et peuvent donc résister à la poussière et aux éclaboussures. Les porter pendant les entraînements sportifs riches en sueur ne devraient pas poser de problème.

Ces écouteurs sans fil, compatibles iOS et Android, proposent par ailleurs une connexion Bluetooth 5.3, qui devrait offrir une latence réduite. Notez aussi que les codecs de base pour ce type d’appareil, soit les AAC et SBC, sont bien pris en charge. Côté audio, ils embarquent un driver dynamique de 10 mm. Autre petite fonctionnalité bien rassurante : si vous perdez vos écouteurs, mais qu’ils se trouvent à moins de 20 mètres de votre smartphone, il vous sera possible de les faire sonner pour les localiser.

Enfin, côté autonomie, Huawei fait là encore assez fort avec 9 heures d’écoute, extensibles jusqu’à 40 heures avec le boîtier. Et en seulement 10 minutes de charge, vous pourrez gagner 3 heures de lecture musicale, d’après la marque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch Fit 3.

