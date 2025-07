Galaxy Watch 8 : on pense connaitre le prix en France

Cette semaine sera sans aucun doute présentée la nouvelle génération de montre Samsung Galaxy Watch. On s’attend à une annonce lors du Galaxy Unpacked de mercredi, à côté des Galaxy Z Fold et Flip de nouvelle génération.

À deux jours de la présentation, les fuites se précisent et l’on peut même découvrir le prix attendu en France grâce à billbil-kun pour Dealabs Magazine.

D’après le site, voici les tarifs proposés par Samsung en France pour sa prochaine montre :

En comparaison avec la Galaxy Watch 7, cela représente une hausse de 50 à 60 euros selon les modèles, ce n’est pas négligeable.

Pour aller plus loin

Galaxy Watch 8 : format Ultra, version Classic, date de lancement, suivi de santé… tout ce qu’on sait des prochaines montres Samsung

La gamme serait complétée par une Galaxy Watch 8 Classic à 529,99 euros en Bluetooth, 579,99 euros pour le modèle avec 4G LTE.

Enfin, Samsung devrait aussi présenter une montre très haut de gamme, la Galaxy Watch Ultra (2025) à 699,99 euros.

Espérons que la firme proposera des réductions au lancement ou des offres pour les personnes également intéressées par ses smartphones.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !