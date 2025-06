Samsung Galaxy Z Fold 7 : tout ce que l’on sait sur le smartphone pliant « le plus fin et le plus léger » de 2025

Après un Galaxy Z Fold 6 perçu comme une simple mise à jour, Samsung est attendu au tournant avec le Galaxy Z Fold 7.

Le géant coréen est bousculé par une concurrence chinoise de plus en plus agressive sur le design. Pionnier, il doit prouver qu’il peut encore innover.

Et d’après les nombreuses fuites et les déclarations officielles, cette nouvelle génération s’annonce comme celle de la maturité, avec des changements profonds sur le design, l’écran externe et surtout, la photo.

Design : la course à la finesse… et ses conséquences

C’est le leitmotiv de Samsung pour cette génération : le Galaxy Z Fold 7 sera le smartphone pliable « le plus fin et le plus léger » jamais conçu par la marque. Une promesse officielle qui vise à répondre directement aux concurrents chinois qui ont fait de la minceur leur cheval de bataille.

Les différentes fuites de rendus et de schémas confirment cette cure d’amincissement drastique, avec un châssis aux angles plus nets et aux tranches plus plates. On parle d’une épaisseur comprise entre 3,9 et 4,5 mm lorsqu’il est déplié. Fermé aussi, il aurait été optimisé grâce à sa charnière qui a été rendue beaucoup plus compacte, permettant aux deux moitiés de l’écran de se rapprocher davantage, réduisant ainsi l’écart visible au niveau du pli. Son poids aussi serait revu bien à la baisse, passant de de 239 g sur le Z Fold 6 à 215 g.

Cependant, cette finesse record aurait une contrepartie esthétique majeure : un module photo bien plus grand et proéminent que sur les générations précédentes. Pour intégrer des capteurs plus performants, Samsung aurait fait le choix d’un design tout en contraste, avec un corps ultra-fin et un îlot photo massif, une philosophie qui n’est pas sans rappeler le récent Galaxy S25 Edge. Problème avec celui-ci, son gros module photo le déséquilibre lorsqu’il est posé sur une surface plane.

Deux coloris sont actuellement connus : un bleu métallique (Blue Shadow) ainsi qu’un noir (Jet Black).

Écrans : enfin un format utilisable !

Samsung aurait enfin écouté la critique principale faite à ses Fold depuis des années : l’écran externe trop étroit. Le Galaxy Z Fold 7 arborerait un écran de couverture bien plus large, avec un ratio plus proche de celui d’un smartphone classique. Il atteindrait 6,5 pouces de diagonale. Ce changement majeur rendrait l’utilisation du téléphone à une main bien plus confortable.

Concernant l’écran interne, Samsung travaillerait à rendre la pliure centrale encore moins visible, une amélioration constante à chaque génération. Ajoutons que celui-ci aussi devrait être élargi, passant à 8,2 pouces, contre 7,6 pouces sur le Galaxy Z Fold 6.

Photo : un vrai bond en avant, digne d’un Ultra ?

Pour justifier la taille de son nouveau module photo, Samsung équiperait le Z Fold 7 d’un capteur principal digne de ses meilleurs photophones.

La rumeur la plus insistante et la plus crédible pointe vers l’intégration du même capteur 200 MP que celui du Galaxy S25 Ultra, accompagné d’améliorations logicielles via une nouvelle génération de moteur Pro Visual Engine intégrant de l’IA pour améliorer la qualité des images et la stabilité vidéo.

Ce serait une première et un bond de géant pour la série Fold, qui a toujours été en retrait sur la qualité photo par rapport aux Galaxy S.

Attention, le reste de la configuration photo serait identique à celle du Z Fold 6 :

téléobjectif x3 de 10 MP (f/2.4) stabilisé

ultra grand-angle de 12 MP (f/2.2)

capteur selfie de 4 MP (f/1.8) sous l’écran interne

capteur selfie de 10 MP (f/2.2)

On espère se tromper et que le téléobjectif sera revu à la hausse, tout comme le capteur sous l’écran qui est fonctionnel pour de la visio, mais pas terrible pour prendre des selfies.

Performances : comme un S25 Ultra, mais avec un refroidissement amélioré

Sans surprise, le Galaxy Z Fold 7 sera propulsé par la puce la plus puissante de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite « for Galaxy », identique aux Galaxy S25. Une information confirmée par un document de la FCC, le régulateur américain des télécommunications.

La mémoire vive serait toujours de 12 Go bien que 16 Go ne serait pas de trop pour adresser confortablement toutes les tâches de Galaxy AI. Côté stockage, on s’attend à trois options : 256, 512 et 1000 Go.

Espérons que Samsung a bien travaillé son système de refroidissement. Une chambre à vapeur améliorée serait prévue. D’expérience, lorsqu’on a un smartphone très fin, optimiser la dissipation de la chaleur est un vrai casse-tête.

Snapdragon 8 Elite // Source : Qualcomm

Batterie : la même en plus fine

La question de la batterie est plus complexe. Malgré un design plus fin, les dernières informations suggèrent que Samsung pourrait réussir à intégrer une capacité globale identique à celle du Z Fold 6, soit 4400 mAh.

Une petite prouesse déjà croisée sur le S25 Edge qui parvient à avoir une meilleure densité énergétique que le Galaxy S25 Ultra. Comment ? Et bien en utilisant une nouvelle génération de batterie qui permet d’obtenir une plus grande capacité dans un volume physique plus petit que les technologies traditionnelles. Et c’est toujours du lithium-ion. Le silicium-carbone est un poil meilleur, mais l’écart entre cette techno et la dernière en date de Samsung est assez fine.

Reste que l’on ne devrait pas connaître d’accroissement de l’autonomie sur le Z Fold 7. De même, la charge serait toujours cantonnée à 25 Watts en filaire et 15 Watts en sans-fil.

Logiciel : One UI 8

Android 16 et l’interface maison One UI 8 doivent arriver sur les Galaxy S25 dans les prochains mois. Le Galaxy Z Fold 7 serait une superbe occasion pour pousser la nouvelle interface de Samsung.

Nous détaillons ici les pérégrinations de One UI 8.

Prix et date de sortie : rendez-vous mi-juillet

Samsung a presque vendu la mèche lui-même. Suite à une fuite provenant d’un événement sportif organisé par la marque, la date du prochain Galaxy Unpacked semble se préciser. La conférence de lancement des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 devrait se tenir à New York autour du mercredi 9 juillet 2025.

Côté prix, aucune information précise n’a fuité, mais compte tenu des améliorations significatives (châssis, écran, photo), il est probable que le tarif reste dans la fourchette très premium des générations précédentes, soit 1899 euros pour la version de base avec 256 Go de stockage.