On a déjà essayé le futur vélo pliant électrique Decathlon : ultra compact et prometteur

Sous la barre des 16 kg et plus compact que son prédécesseur, le vélo électrique pliant Decathlon Btwin E-FL 900 passe au format 16 pouces, s’équipe d’un moteur Mahle X30 avec une micro batterie, tout en étant plus agréable au guidon. Nous l’avons pris en main à l’Eurobike 2025, voici nos premières impressions.

Nous savions que le salon Eurobike 2025, qui se déroule à Francfort (Allemagne), allait nous réserver des surprises. Mais nous nous attendions pas forcément à un nouveau vélo électrique Decathlon, sachant que la marque n’a pas de stand officiel. Nous sommes ainsi tombés nez à nez avec un VAE pliant inédit, le Btwin E-FL 900.

Un pliant plus léger et plus pratique

Ce petit vélo pliant électrique opte pour le format 16 pouces, chaussant des pneus Schwalbe de 2 pouces de large, avec de généreux garde-boues. S’y trouvent l’équipement pour faire face au temps pluvieux de notre essai, en plus d’une béquille, d’un carter de chaîne supérieur et d’un éclairage intégré (30 lux avant, 3 candela arrière).

L’apparence est assez robuste, avec une bien meilleure présentation et finition que le Btwin E Fold 900 actuel. La charge maximale est également assez élevée avec 130 kg selon Decathlon.

Plier ce Decathlon est assez intuitif et rapide. Le tout est stable grâce à un aimant sur la roue avant, une encoche pour la potence et un pied en base du tube de selle. Le dépliage est de type « 1 seconde », avec des charnières qui se referment toutes seules en soulevant le vélo par le guidon et la selle.

Cela se fait pas du premier coup, mais après quelques manipulations, le coup de main est pris. Il n’y pas de de mode trolley cependant, il faut soulever légèrement le vélo en le tenant avec la selle, sans aucune marche arrière possible. Plié, le vélo revendique les dimensions suivantes : 72 x 68 x 41 cm, on est pas loin d’un Brompton.

Gros avantage : le poids est très faible, surtout en comparaison du modèle actuel E Fold 900 : 15,9 kg, soit 3,1 kg de moins ! La taille des roues joue beaucoup, mais aussi l’assistance électrique Mahle qui soutient le pédalage.

Le moteur arrière X30 d’un couple de 40 Nm adopte une petite batterie de 171 Wh (soit l’écosystème Mahle XS), mais pas au format bidon comme le Velo de Ville Foldy.

Decathlon a développé son propre design pour intégrer le bloc batterie du Btwin E-FL 900, astucieux et ne pesant qu’un kg. L’autonomie ne serait que de 20 km en mode maximal (3 sur 3), et de 45 km en mode 1.

Au guidon du Decathlon Btwin E-FL 900

Nous avons brièvement roulé avec le Decathlon Btwin E-FL 900, qui s’avère plutôt stable pour un vélo pliant électrique 16 pouces, même s’il ne peut rivaliser avec la stabilité du Foldy (plus long et plus gros pneus). Agile et rassurant, il équipe ses roues de freins à disque hydrauliques Tektro, idéal sur un terrain détrempé comme celui de notre essai.

Malgré une transmission monovitesse, le moteur Mahle est assez progressif en fonction de la vitesse souhaitée, on oublie presque l’absence de vitesse ! Le mode 3 est vif mais sage en comportement, sans à-coup, avec un bruit quasi inaudible.

Bon point, Decathlon a choisi d’intégrer la commande avec boutons au guidon pour changer le niveau d’assistance, ce que n’a pas entrepris Velo de Ville (il faut s’arrêter et appuyer sur la batterie à l’arrière).

Cependant, il n’y a ni écran ni connectivité en apparence. Peut-être est-il compatible avec l’application Decathlon Ride, nous devrions en savoir davantage d’ici la sortie officielle.

Quel prix pour le futur vélo pliant électrique Decathlon ?

Ce Decathlon Btwin Fold E-FL 900 n’est pas encore disponible, mais nous vous tiendrons au courant lorsque la marque française communiquera la date de lancement. En tous cas, on connaît le prix de ce vélo pliant électrique : 1 999 euros.

C’est 300 euros au-dessus du Btwin E-Fold 900, mais l’agrément de conduite est supérieur, tout comme le freinage, le moteur et l’équipement. Reste la petite autonomie (20 contre 30 km en mode maxi), des roues 16 pouces moins stables or avec une belle compacité et un poids réduit en transport. On a hâte de tester ça en bonne et due forme !