Les vélos électriques seront encore plus légers grâce à ce nouveau système ultra compact

Le fournisseur allemand Mahle vient de dévoiler son tout nouveau système Mahle XS, qui n’est autre qu’une combinaison inédite entre deux moteurs – au choix, évidemment – et une batterie de 170 Wh. De quoi faire chuter le poids global à 2,5 kg dans le cas le plus optimiste, et donc par extension, rendre les vélos électriques toujours plus légers.

Source : Mahle

Mahle est un équipementier allemand à ne pas sous-estimer. Celui qui s’est notamment spécialisé dans les électrifications légères a récemment fait parler de lui avec son nouveau moteur Mahle X30 très prometteur. Aujourd’hui, la firme d’outre-Rhin en remet une couche en révélant son tout dernier système : le Mahle XS.

Ici, il ne s’agit pas d’un nouveau moteur ou d’une nouvelle batterie, mais plutôt d’une nouvelle combinaison de composants. D’un côté, se trouve la batterie externe hyper compacte nommée eX1, d’un poids d’1 kg. Celle-ci peut être associée au moteur moyeu X20 ou X30, avec un capteur de couple ou un capteur de rotation.

2,5 kg au total

L’accumulateur eX1 est l’unique choix de ce dispositif, indique le communiqué de presse officiel. Et avec le moteur X20 à ses côtés par exemple, le tout chute à 2,5 kg. C’est un poids extrêmement faible, qui permet d’électrifier des vélos électriques sans que le poids ne s’envole sur la balance. Les vélos dits fitness, voire même les gravels, pourraient être de bons candidats.

Source : Mahle

Pour rappel, le moteur X30 grimpe à 45 Nm de couple, contre 55 Nm pour le X20. Soit des valeurs largement suffisantes pour les déplacements urbains et des VAE dépouillés dont le poids de base reste modeste. Bref, c’est une solution très intéressante et surtout complémentaire des systèmes existants plus lourds.

Une capacité faible mais justifiée par Mahle

Certes, la capacité de 170 Wh de l’eX1 n’atteint pas les sommets et devrait naturellement limiter l’autonomie du VAE. Il n’empêche, Marco de la Serna, responsable produit, stratégie et développement commercial chez MAHLE, explique ce choix :

Nos recherches ont montré que même moins de 100 Wh suffisent pour la plupart des activités quotidiennes (déplacements urbains, trajets courts). Nous avons donc concentré nos efforts sur l’optimisation des besoins des cyclistes. Le résultat est XS : un système léger et efficace qui convient parfaitement à un usage quotidien.

La batterie à un autre avantage intéressant : elle peut servir de banque d’énergie pour recharger des appareils électroniques, tels qu’un téléphone ou un ordinateur portable. Enfin, l’ensemble est compatible avec l’écosystème connecté Mahle, et se contrôle grâce à une commande déportée qui permet de gérer l’allumage, les modes d’assistance ou encore l’autonomie restante.