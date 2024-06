Comment ce nouveau moteur allemand va rendre les vélos électriques plus légers

L’équipementier allemand Mahle a levé le voile sur une toute nouvelle motorisation pour vélo électrique. Voici donc le Mahle X30, situé à mi-chemin entre le X20 et le X35 et qui se destine aussi bien aux vélos de route électriques que les gravels et les modèles urbains. Présentation.

Les motorisations légères sont définitivement à la mode chez les motoristes spécialisés dans le vélo électrique. Cette catégorie est dignement représentée par le Performance Line SX de Bosch – mais pas que – et accueille un petit nouveau répondant au nom de Mahle X30, conçu par l’équipementier allemand Mahle.

Mahle n’est clairement pas un inconnu venu de nulle part. Il s’est taillé une réputation dans les moteurs moyeux légers, notamment avec son système X20 (1,399 kg, 60 Nm de couple) et le moteur plus abordable X35 (2,1 kg, 40 Nm de couple). C’est ce dernier que l’on retrouve notamment sur le tout premier gravel électrique et vélo de route électrique de Decathlon.

Moins de 2 kg

Le Mahle X30 est en quelque sorte situé à mi-chemin entre le X20 et X35, avec un poids d’1,9 kg, une puissance de 250 W et un couple de 45 Nm. L’ensemble de son système (batterie, composants électriques) grimpe à 3,2 kg, soit le même poids que le Mahle X20, mais 300 grammes de moins que le Mahle X35.

À qui se destine ce nouveau moteur électrique ? Aux vélos de route, aux gravels mais aussi aux VAE urbains, annonce la marque d’outre-Rhin dans son communiqué de presse officiel. Par ailleurs, « le nouveau MAHLE X30 est compatible avec tous les composants, les accessoires et l’environnement numérique du système MAHLE X20 », peut-on lire.

Autrement dit, « le système complet peut être équipé des éléments suivants : Pulsar ONE, eShifters, HMI, batteries iX2 ou iX3 et External Battery eX1 ». Les batteries iX2 et iX3 revendiquent une capacité énergétique de 237 Wh et 350 Wh, respectivement, pour des autonomies de 90 et 130 km, que l’on imagine atteintes avec le mode Eco.

Une belle capacité d’adaptation

En sus, le Mahle X30 cherche à s’adapter au maximum de vélos électriques possibles en étant aussi bien compatible avec un capteur de rotation qu’un capteur de couple. De ce fait, on peut s’imaginer que des VAE vendus à des prix relativement modestes pourraient s’équiper d’un tel moteur. Un capteur de rotation est en général intégré à des cycles entrée de gamme.

Source : Mahle Source : Mahle Source : Mahle

« Les constructeurs peuvent également régler le moteur en fonction du type de vélo (route, gravel, ville, enfant) », poursuit le communiqué de presse. Là encore, Mahle souhaite donner le maximum de marge de manœuvre à ses partenaires, qui peuvent alors configurer les paramètres moteur comme bon leur semble selon la typologie du cycle.

De l’IA au menu

Sans que l’on en sache beaucoup encore à ce sujet – jusqu’à un essai de notre part -, le groupe allemand mentionne de l’IA et du machine learning, qui « permettent au vélo d’apprendre les comportements du cycliste, ainsi que de s’adapter à l’utilisateur et à son environnement ».

On imagine que les premiers vélos électriques équipés d’un tel moteur seront probablement exhibés à l’Eurobike 2024, organisé du 3 au 7 juillet à Francfort. Mahle liste en tout cas trois marques déjà partenaires, que sont Bianchi, Husqvarna et Stevens.