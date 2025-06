On en sait plus sur le prochain vélo cargo électrique compact de Decathlon : il donne toujours plus envie

Le prochain vélo cargo électrique biplace Decathlon de type midtail, qui devrait prendre le nom de Btwin E Two 900, en révèle davantage sur son esthétique.

Source : Decathlon

On le voit partout. Le longtail électrique Btwin R500E est non seulement le premier vélo cargo électrique de Decathlon, mais surtout un des plus gros cartons de ces dernières années. Né en 2022, ce longtail voit déjà son remplaçant pointé à l’horizon, comme l’avait montré une première fuite en mars dernier. L’autre information importante à retenir était l’arrivée d’un cousin plus compact. Et nous avons justement reçu de nouveaux visuels provisoires, qui permettent de le découvrir toujours plus en profondeur.

Nous apprenons par exemple que ce midtail – plus court qu’un midtail, mais encore en mesure de transporter des personnes et des charges – devrait adopter le nom de Btwin E Two 900 (Two pour biplace, on imagine), et dispose d’une première sélection de couleurs qu’elle soumet au vote d’une sélection de clients Decathlon. Lavande, bleu ciel, vert sapin, la marque française n’a pas tranché pour son futur vélo électrique. Autre observation, la firme nordiste veut faire dénoter les porte-bagages avant et arrière avec une couleur à part, mais cela reste à confirmer.

Un vélo cargo Decathlon boosté par le moteur magique

Le vélo midtail électrique semble comporter quelques différences esthétiques avec la version vue en mars. Le rack avant parait en effet plus petit, le guidon plus courbé, les garde-boues plus courts et le cache-batterie noir.

Decathlon teste les couleurs de son cargo auprès de futurs clients. // Source : Decathlon

Toutefois, il s’agit ici d’illustrations en 3D, alors que les précédents visuels étaient en apparence des modèles réels. Il est toujours impossible de savoir quel prototype est fidèle au modèle final, il faudra ainsi attendre le lancement du Btwin E Two 900 qui n’interviendra pas avant la fin d’année, voire en 2026.

Très probablement, l’assistance devrait s’appuyer sur le moteur « magique » E2 Drives Owuru à transmission automatique continue, que nous avons testé sur les Rockrider E-ACTV 900 et le Btwin LD 920 E.

Le midtail Btwin intègre a priori le moteur Owuru à transmission automatique. // Source : Decathlon

Le segment du midtail en effervescence

Encore anecdotique voilà quelques années, le midtail ou vélo cargo électrique compact devient un catégorie à part entière. Si Tern en a fait sa spécialité depuis longtemps, ce format a aussi séduit Intersport avec le Nakamura Crosscity+ ou O2feel avec le Buzz, et plait à de nouvelles marques à l’instar de Jean Fourche ou de Veloe.