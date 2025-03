Porsche renouvelle ses vélos électriques hautes performances, et ça donne envie

Reconduisant une assistance Shimano EP801 et un cadre carbone, les VTTAE tout suspendus Porsche eBike reprennent des couleurs pour 2025, avant l’arrivée de moteurs maison.

Source : Porsche

En coulisses, Porsche travaille toujours son arrivée dans les moteurs et la batterie pour vélos électriques, qui n’arriveront pas avant 2026. En attendant, la firme de Zuffenhausen continue avec ses VTT électriques “eBike”, qu’elle a conçus avec le partenaire Rotwild en 2021, avec un petit relooking.

Des VTTAE Porsche bien armés

Le millésime 2025 est le signe de nouveaux coloris, tandis que rien ne semble changer du point de vue assistance et partie cycle. La base est un cadre en carbone, reposant sur une double suspension (fourche avant et amortisseur arrière).

Deux modèles Cross et Sport se distinguent, le premier étant un véritable VTTAE avec un format mulet – roue avant 29 pouces et roue arrière 27,5 pouces – tandis que le second est atypique avec des roues de même diamètre variant selon la taille, mais aux jantes bâtons.

Source : Porsche Source : Porsche Source : Porsche

Pesant seulement 21 kg, les Porsche eBike assistent le pédalage au moyen du moteur Shimano EP8 (E801 pour les intimes), au couple de 85 Nm. La batterie est de capacité 504 ou 630 Wh selon le modèle, la transmission un dérailleur Shimano XT 12 vitesses (parfois électronique), tandis que Magura s’occupe des freins.

4 versions à partir de 5 950 euros

Les vélos Porsche eBike se déclinent au total dans 4 variantes, se distinguant au moyen de composants spécifiques (freins, suspension, transmission, roues, etc), dont voici les prix respectifs :

Cross : 5 950 euros

Cross Performance : 8 900 euros

Cross Performance EXC : 9 900 euros

Sport : 9 900 euros

Le modèle Porsche eBike Sport 2025 // Source : Porsche

Ces vélos électriques ont chacun un coloris unique sauf l’EXC proposant 12 teintes, et existent en trois tailles, à commander sur le site officiel de la marque.