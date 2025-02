Voici la preuve que Porsche est le constructeur automobile le plus sérieux sur le vélo électrique

Alors que la production des moteurs Porsche pour vélos électriques sera basée en Allemagne, les batteries sortiront d’une usine en Croatie, à partir de 2026.

Source : Porsche

Le projet de Porsche dans les vélos électriques mûrit toujours plus en coulisses. Après des modèles basés sur les Rotwild en 2021, le constructeur a racheté le fabricant de moteurs Fazua en 2022, puis a annoncé vouloir fabriquer ses propres moteurs dans la foulée.

Plus tard, fin 2023, nous évoquions la piste de la Croatie. Un média local avançait que le site de production de Porsche serait basé près de Zagreb. C’est effectivement dans la capitale que réside une filiale de Porsche eBike Performance, qui reprend les locaux de la marque Greyp.

Moteur et batterie rodés

Cela a pris du temps, mais une confirmation de cette information est apparue cette semaine, relate Bicycle Retailer. Porsche eBike Performance indique en effet construire une future usine de batteries pour vélos électriques à Sveta Nedelja, à 20 km de Zagreb.

Le site croate de 2 000 m² devrait être opérationnel à partir de 2026, indique la marque allemande, soit simultanément avec le lancement des premiers moteurs de vélos électriques Porsche. Ces derniers, ainsi que la transmission, seront eux assemblés dans une autre usine en Allemagne, précise le média. Ce site pourrait être proche du QG de Porsche eBike Performance, situé à Munich.

Le Porsche eBike Cross Performance EXC 2023 – Source : Porsche

« L’assurance du contrôle qualité et de la fiabilité de production étaient les raisons clés derrière notre décision d’amener en interne la production des batteries des systèmes Porsche », a indiqué Alexander Wünsch, directeur financier de Porsche eBike Performance.

Des vélos électriques avec un moteur Porsche en 2026

Les premiers moteurs Porsche pour vélos électriques – et leurs batteries – entreront en action dans le courant de l’année prochaine. La marque allemande n’a pas précisé quels modèles ils alimenteront. On ignore s’ils intègreront des VAE Porsche, qui remplaceront les actuels eBike Sport et Cross à moteur Shimano EP8 ou bien d’autres marques partenaires.