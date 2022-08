Vélos électriques : vous pourrez rouler avec des moteurs Porsche d’ici quelques années

D'ici à 2025, Porsche souhaite installer ses propres moteurs à la fois dans son offre de vélos électriques, mais aussi chez d’autres marques.

Il n’y a plus de doute quant aux ambitions de Porsche dans le domaine des vélos électriques. En juin 2022, la célèbre marque sportive automobile rachetait l’ensemble des parts de Fazua, qui fabrique des moteurs et des batteries réputés pour leur légèreté. De cette acquisition, allait découler deux joint-ventures — en plus de collaborer étroitement avec Rotwild, spécialisé dans les VTT électriques.

Des moteurs puissants

Si la première se concentre principalement sur le développement, la production et la distribution d’une future gamme de vélos électriques Porsche haut de gamme, la seconde, elle, tend à se spécialiser sur des solutions plus technologiques. Dans les deux cas, la société allemande s’est associée au groupe néerlandais Ponooc Investment BV pour se faire accompagner sur ce projet.

En ce mois d’août 2022, la firme d’outre-Rhin clarifie toujours plus ses envies : développer des moteurs électriques pour vélos en l’occurrence, détaille-t-elle dans un communiqué de presse officiel. C’est à l’entité Porsche eBike Performance GmbH, basée à Ottobrunn (à proximité de Munich), que cette tâche a été confiée.

Des batteries et du logiciel aussi

Porsche ne souhaite pas se cantonner aux moteurs électriques, puisqu’elle se concentrera également sur la fabrication de batteries et d’architectures logicielles. Toujours est-il que l’entreprise nous promet des systèmes d’entraînement puissants, qui seront, on l’espère, à la hauteur de nos attentes.

Dans tous les cas, il faudra se montrer patient avant de pouvoir y goûter. Ces systèmes débarqueront sur « une nouvelle génération de vélos électriques Porsche à partir du milieu de cette décennie », indique le communiqué, soit 2025. On imagine que les autres marques passeront après pour les expérimenter et les adopter.

