Porsche : ses deux vélos électriques montent toujours plus en gamme

Porsche renouvelle sa gamme de vélos électriques en mettant à jour ses eBike Sport et eBike Cross. Leur version 2022 évolue par petites touches, pour une disponibilité dès cet automne.

En mars 2021, Porsche levait le voile sur deux vélos électriques très haut de gamme répondant aux noms d’eBike Sport et eBike Cross. Cette offensive n’était que la première étape de la grande campagne de Porsche en matière de VAE, qui rachetait à 100 % le fabricant de moteurs et de batteries Fazua un peu plus d’un an plus tard.

La fin d’année 2022 est l’occasion pour l’entreprise allemande de mettre à jour son catalogue. Dans un communiqué de presse, elle explique avoir effectué quelques petits changements techniques sur son binôme branché. L’eBike Sport, par exemple, se dote de nouveaux pneus Continental.

Source : Porsche Source : Porsche Source : Porsche

Selon la firme d’outre-Rhin, cet ajout lui apportera plus d’adhérence sur les sentiers battus et autres petites routes non goudronnées. Un moyen ici de renforcer sa polyvalence et sa capacité à vous emmener hors des villes. À l’arrière, un nouveau frein Magura à quatre pistons a aussi été installé, lit-on.

Nouvelle fourche suspendue

Porsche mentionne aussi un nouveau support pour smartphone, un éclairage SuperNova, une batterie de 630 Wh – sans préciser l’autonomie – et le même moteur Shimano EP-8 d’un impressionnant couple de 85 Nm. Le tout pour un poids de 21,2 kg tout de même, ce qui le place dans la moyenne légèrement haute des VAE.

Source : Porsche Source : Porsche Source : Porsche

Le Porsche eBike Cross est un VTT électrique tout suspendu, lui aussi équipé du moteur Shimano EP-8. Le constructeur évoque une toute nouvelle fourche suspendue, la Fox 34 Performance, proposant un débattement de 120 mm. À l’arrière, il faut compter sur l’amortisseur Fox Float DPX et son débattement de 100 mm, le tout pour 21,7 kg.

Des prix toujours aussi élevés

Les Porsche eBike Sport et eBike Cross seront disponible à partir de l’automne 2022 en trois tailles : S (156 – 170 cm), M (168 – 182 cm) et L (180 – 194 cm), aux prix respectifs de 10 900 et 8900 euros.

https://www.frandroid.com/marques/porsche/1418831_velos-electriques-vous-pourrez-rouler-avec-des-moteurs-porsche-dici-quelques-annees

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.