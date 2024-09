Cette marque française joue le meilleur rapport capacité-encombrement avec son nouveau cargo électrique

Pour transporter un passager ou des enfants, le vélo cargo Jean Fourche Jean II apporte un nouveau cadre, intégrant un moteur assemblé en France et des composants réputés.

La French Touch, ce n’est pas qu’en musique, ce sont aussi des vélos électriques pas comme les autres. Nous avons découvert récemment le vélo à supercondensateurs Pi-Pop, le Radior K à suspension carbone et le Jean Fourche. Enfourché l’an dernier, ce vélo cargo électrique né à Bordeaux évolue déjà.

Un moteur français et un ratio encombrement/capacité canon

Voici donc le Jean II, rien de plus simple. De type longtail, il peut autant être considéré comme un VAE deux places – jusqu’à 70 kg – qu’un VAE capable de transporter deux bambins à l’arrière. Il lui faudra des kits spécifiques parmi 9 au choix, ciblant le besoin au plus près (en option).

Malgré sa capacité, le vélo cargo n’est pas si encombrant, avec sa longueur de 175 cm, merci les roues 24 pouces. La grande nouveauté du Jean Fourche, c’est que le Jean II muscle son cadre par rapport à la première génération, via des tubes de plus grand diamètre.

Une batterie de 518 Wh pour tenir la distance, voire 690 Wh en option. Des freins hydrauliques à disques Shimano. Le moteur est assemblé dans l'usine Renault de Flins (78).

S’il est fabriqué au Portugal, le reste se veut Français et majoritairement Européen. « Notre objectif est de proposer le premier vélo cargo compact accessible et fabriqué localement”« , déclare Benoit Maurin, président et cofondateur de Jean Fourche. On y trouve entre autres le moteur Virvolt 900 de couple 80 Nm – assemblé à Flins et démontable – ainsi que les roues Mach 1 pour la partie tricolore. Côté freins et transmission, il confie cela au spécialiste Shimano, gage de qualité et de réparabilité.

Un vélo cargo électrique au prix d’un VAE

Le Jean Fourche Jean II est lancé depuis le 16 septembre au prix de 2 499 euros en précommande, apprend on dans un communiqué de presse envoyé. Ses livraisons débuteront toutefois en novembre 2024, date où le tarif augmentera à 2 699 euros.

Si la taille est unique, le vélo cargo bordelais propose 4 couleurs tendances, et possède même une version mécanique pour les puristes (1 390 euros) !