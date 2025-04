Oa roulé avec le nouveau vélo électrique pliant d’Intersport : puissant et prix malin au menu

Prévu au mois de juin 2025, le VAE pliant Nakamura Flexy Boost a pu être pris en main par Frandroid au salon Vélo In Paris. Avec, pour débuter, de bonnes premières impressions au niveau du système de pliage et des performances, sans oublier quelques compromis compromis logiques vu son prix serré.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

En octobre 2024, Intersport a dévoilé une flopée de nouveaux vélos électriques Nakamura. Toutefois, les VAE “millésimes 2025” ont pris du temps à vraiment se lancer, à l’instar du Nakamura Crossover GT apparu en mars. Présent au salon Vélo in Paris, le groupe français a présenté plusieurs de ces VAE au public, dont le “nouveau” Nakamura Crossover V.

Le Nakamura Crossover V 2025 arrive cette fin avril chez Intersport. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce VTC obtient des améliorations comme des pneus plus larges et un nouveau porte-bagages arrière compatible MIK HD… mais avec une hausse de prix de 1699,99 à 1 799,99 euros.

Une nspiration Brompton et Ahooga ?

Mais le vélo électrique Intersport le plus intrigant de cette nouvelle vague est le Nakamura Flexy Boost. Ce vélo pliant électrique revient à Paris dans une version finale, que Frandroid a pu prendre en main.

À première vue, il semble être un vélo mécanique adapté à l’électrique, au regard de sa batterie « format bidon » et au contrôleur à nu entre le cadre et la roue arrière. Ce n’est pas une impression, puisque Intersport prévoit bien une version mécanique (Flexy tout court ?), mais pas avant 2026.

Le système électrique non intégré laisse entrevoir la conception pensée pour une version non électrique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce modèle repose sur un dessin évoquant tantôt Ahooga avec ses roues 20 pouces, tantôt Brompton avec sa structure arrière (en option chez la marque anglaise).

Nakamura a voulu mettre en place un système de pliage intuitif, que nous avons réussi à maîtriser sans aucune démonstration au préalable. Cela démarre façon Brompton en rabattant la roue arrière sous le cadre – d’où la forme étrange du tube inférieur – avant de plier la potence puis de descendre la selle.

Un pliage facile

Hélas, la compacité n’est pas celle d’un Brompton G Line, tandis que le dépliage n’est pas celui aussi rapide qu’avec le Decathlon Btwin Fold 900 E. On apprécie néanmoins la facilité du système. Les éléments n’ont pas besoin d’un aimant car ils restent en place lorsque l’on manipule le vélo, et il est possible de faire rouler le VAE en mode trolley.

Reste la possibilité accessoire de retirer la roue avant, que l’on laisse clairement pour gagner les derniers centimètres dans un coffre de voiture.

Quant au poids, il est dans la moyenne de la catégorie : 20 kg en incluant la batterie. Vu les roulettes, pas besoin de le soulever, mais on a eu du mal à trouver où placer sa main pour le saisir de manière équilibrée.

Un vélo électrique pliant stable, mais au capteur de rotation

Après le système de pliage, place au roulage. Premier constat, nous trouvons que le Nakamura Flexy Boost est assez plaisant en termes de position – bien plus droite que ses rivaux – ce qui pourra gêner les plus sportifs préférant l’agilité. Oui, il est un peu plus pataud en courbes et à manier, mais il parait très stable du fait des grandes roues 20 pouces (avec pneus Schwalbe s’il vous plaît !).

Une conduite stable et sûte, grâce à un guidon large et des roues 20 pouces. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’assistance électrique, gérée par un moteur arrière Etrotek de couple 45 Nm, est très généreuse. Il s’exprime déjà bien dès le mode Eco, et est même un poil poussif en mode Boost avec un petit bruit présent.

Le moteur possède un couple généreux de 45 Nm. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

C’est bien dans une montée raide comme à Montmartre, mais en raison d’un capteur de rotation et non de couple, le comportement “on/off” du couple est parfois un peu surprenant. On a même eu une petite frayeur lorsque le moteur s’est déclenché en pliant la roue arrière ! Vigilance, donc.

Pas de vitesse à gérer, autonomie limitée

Le choix de ce système permet d’utiliser une courroie pour la transmission, et une unique vitesse, sans ajout de boîte de vitesses additionnelle (cela existe chez Bafang par exemple). Il faudra tester le vélo électrique Intersport dans diverses situations pour le juger davantage.

Une transmission monovitesse simple, mais un capteur de rotation. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Puisque nous n’avons eu que quelques minutes au guidon du Nakamura Flexy Boost, impossible donc de mesurer l’autonomie prévue de 30 km en mode éco, que promet la batterie d’une capacité de 250 Wh.

La petite batterie n’affiche que 30 km d’autonomie maximale. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Autre point à confirmer, les freins Promax nous ont paru peu performants, bruyants et à la distance d’immobilisation assez longue. Peut-être est-ce le fait que c’est un modèle d’essai ?

Une proposition pour bousculer Decathlon, avec un cadre français

Plutôt performant, au système de pliage convaincant, simple car sans vitesse à gérer, ce VAE pliant déçoit un peu par le comportement brut du capteur de rotation et son autonomie au premier abord faible.

Mais face à Decathlon, le Nakamura Flexy Boost propose une alternative intelligente entre un Btwin Fold 900 E (1 699 euros) et le Fold 500 E (1 099 euros). Car son prix de 1 399 euros est assez attractif, et comporte un cadre fabriqué en France, en plus de l’assemblage français.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Oui, c’est finalement plus élevé que les 1 299 euros promis au départ. Intersport l’avait déjà annoncé, on retrouve pour ce prix des éclairages à pile et un garde-boue avant collé au cadre qui ne protège pas les pieds.

Le rapport prix/prestations est-il finalement si intéressant ? Nous espérons tester ce vélo pliant électrique en bonne et due forme d’ici juin 2025, sa date de sortie, pour en avoir le coeur net.