Le moteur électrique DJI ultra puissant s’invite sur un vélo urbain : c’est tout simplement une première

Avec un des stands les plus animés du salon Eurobike 2025, Velo de Ville marque le coup avec trois nouveautés cassant la monoculture Bosch : un urbain léger à moteur DJI, ainsi que des pliant et gravel dotés de moteur Mahle.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le marché du vélo électrique n’est toujours pas au beau fixe en ce début 2025, car il continue de panser le contrecoup du boom du Covid. Mais certaines marques tirent leur épingle du jeu, comme Velo de Ville.

La firme allemande dispose d’un mode de vente particulier, avec une configuration ultra fine de ses produits. C’est certes peut-être risquée, mais cela lui permet de limiter les stocks. Cela lui permet aussi d’afficher une bonne santé, et même de narguer la concurrence au salon Eurobike 2025 à Francfort (Allemagne), avec un stand gagnant en superficie et surtout en nouveautés.

Car là où certaines marques sont encore timides en cette édition 2025, Velo de ville nous dévoile trois VAE totalement inédits. Pas de remplacement, de dérivés, une vraie extension de gamme. De plus, le fabricant casse le monopole des moteurs Bosch en adoptant d’autres blocs moteur.

DJI débarque chez Velo de Ville

La nouveauté la plus surprenante est le Velo de Ville Revo-C. Là aussi, on remarque de suite un changement dans la nomenclature, auparavant très portée sur les chiffres : CEB 990, AEB 490, etc. Ce VAE est un urbain dynamique – ou fitness – visant autant les performances qu’un poids réduit.

« C’est un pari », considère Mathieu Meyer, le responsable des ventes Europe du Sud. En effet, la marque allemande a intégré le récent moteur DJI Avinox, auparavant associé aux VTTAE, dans un cadre sportif à vocation polyvalente. 105 Nm de couple, voire 120 Nm en mode Boost, c’est énorme pour un urbain, tandis que la batterie fixe affiche une capacité de 600 Wh.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Mais ce n’est pas la performance que cherche le Velo de Ville Revo-C, mais l’univers connecté et l’aura de DJI pour séduire les geeks En effet, l’écran tactile dont on peut personnaliser l’affichage, la connectivité avec alarme offerte 3 ans sont des atouts pour séduire un cycliste néophyte et technophile.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Celui qui adore configurer son PC aimera le configurateur Velo de Ville. Il permet ici de choisir la selle, les pneus, les freins, la transmission, le cintre ou encore l’éclairage, ainsi que parmi 33 coloris disponibles. Le petit hic, c’est le prix de base qui dépasse 6 000 euros, réservant le Velo de Ville Revo-C à un public aisé.

Un Velo de ville… gravel !

Plus sportif, le Velo de Ville Stryva porte un nom peu éloigné d’une célèbre application pour cyclistes et coureurs (Strava). Élancé avec son cadre aux tubes fins, au point qu’on pourrait presque le confondre avec un vélo musculaire, ce vélo gravel électrique est le premier du genre dans la gamme.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Si le Revo-C conserve un cintre droit, le Stryva ne jure que par le cintre course. Il vise ainsi le vélotaffeur aimant se dépenser et utiliser sa mouture pour s’évader le weekend. Il choisit ainsi l’assistance Mahle X30 doté d’un couple de 45 Nm, avec une batterie fixe d’une capacité de 250 Wh, afin de limiter le poids à partir de 16,4 kg.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le choix de composants y est plus étroit qu’un urbain de la marque, bien que l’on puisse préférer une fourche suspendue FOX à une fourche fixe carbone, ou l’un des deux dérailleurs Shimano GRX 400 ou 600, en 10 ou 11 vitesses.

Il est également possible d’ajouter de l’équipement – porte-bagages 18 kg, garde-boues – pour affronter le quotidien. Nous ne connaissons pas encore le prix, très variable selon le choix de version.

Un pliant, naturellement

A l’opposé, toujours sur un terrain inexploré par la firme teutonne, le Velo de Ville Foldy est un modèle pliant. Ce VAE utilise un format aux roues de 16 pouces avec de gros pneus Schwalbe Motion et un cadre assez long, afin d’apporter de la stabilité.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

La cinématique de pliage est classique, permettant d’être manipulé facilement une fois la roue arrière rabattue grâce aux roulettes. La potence et les pédales sont pliantes. Alors que la firme avance un choix pour préserver au mieux la tension de chaîne, il reste néanmoins très long (110 x 61 x 45 cm) qu’un Brompton G Line ou un Ahooga Max (72 cm de long).

S’il existe en version mécanique de 13 kg, le Velo de Ville Foldy mise sur ses versions électriques autour de 17 kg. L’assistance s’appuie sur un moteur arrière Mahle X30, avec une batterie en format bidon reprise du Mahle XS. Elle s’insert dans le triangle arrière, avec une capacité de 171 Wh (60 km d’autonomie en mode éco).

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur ce vélo pliant électrique, la personnalisation se résume à une transmission monovitesse par courroie ou par dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses, ou au choix de coloris. Le prix de base est compétitif, autour de 2 900 euros.

Bien que configurables sur le stand de l’Eurobike, ces trois nouveaux Velo de Ville électriques ne sont pas encore visibles sur le site officiel. Ils arriveront progressivement cet été 2025.